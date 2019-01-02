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Сгоревшая елка, тонны мусора. Не везде в стране праздник прошел "на ура"

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- Елена Цой
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"Раз, два, три! Ёлочка гори!

В районном центре Сузак сгорела новогодняя ёлка. Кто-то пишет, что имел место поджог, в наличии видеосъёмки, как горит символ нового года. Между тем официальные лица отмечают, что ёлочка сгорела из-за обычного замыкания. Инцидент имел место в канун нового года.

Отмечу, что в различных обсуждениях фейковые аккаунты отмечали, что новый год не праздник мусульман, и все новогодние ёлки в стране нужно сжечь либо демонтировать.

Мне тоже хочется верить, что было замыкание, от иной версии как-то неуютно на душе становится", выложил фото и написал на своем аккаунте в FB пользователь Esen Kozubaevich Shishkaraev.

А в группе ОШТУКТАР выложили видео центральной площади южной столицы после празднования Нового года - всю в мусоре. Что возмутило и самих жителей, и пользователей сети Facebook.

А вот в Бишкеке с площади Ала-Тоо сотрудники МП "Тазалык" собрали мусора намного меньше, чем в прошлом году - 4 тонны против 11 после наступления 2018 года.


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URL: https://www.vb.kg/375852
Теги:
мусор, Новый год, Ош, поджог, пожар, праздник, Кыргызстан
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