Сгоревшая елка, тонны мусора. Не везде в стране праздник прошел "на ура"

"Раз, два, три! Ёлочка гори!

В районном центре Сузак сгорела новогодняя ёлка. Кто-то пишет, что имел место поджог, в наличии видеосъёмки, как горит символ нового года. Между тем официальные лица отмечают, что ёлочка сгорела из-за обычного замыкания. Инцидент имел место в канун нового года.

Отмечу, что в различных обсуждениях фейковые аккаунты отмечали, что новый год не праздник мусульман, и все новогодние ёлки в стране нужно сжечь либо демонтировать.

Мне тоже хочется верить, что было замыкание, от иной версии как-то неуютно на душе становится", выложил фото и написал на своем аккаунте в FB пользователь Esen Kozubaevich Shishkaraev.

А в группе ОШТУКТАР выложили видео центральной площади южной столицы после празднования Нового года - всю в мусоре. Что возмутило и самих жителей, и пользователей сети Facebook.

А вот в Бишкеке с площади Ала-Тоо сотрудники МП "Тазалык" собрали мусора намного меньше, чем в прошлом году - 4 тонны против 11 после наступления 2018 года.