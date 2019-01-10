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В центре Бишкека водитель совершил ДТП якобы из-за приступа эпилепсии

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- Екатерина Улитина
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На пересечении улицы Токтогула и проспекта Манаса водитель потерял управление, въехал в арык и врезался в столб светофора. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе столичного ГУОБДД.

ДТП произошло 8 января.

- Водитель автомобиля марки "Тойота" потерял управления из-за внезапного приступа эпилепсии. На место происшествия прибыли медики, которые оказали ему первую помощь и отвезли в больницу. Машину отправили на штрафстоянку, - прокомментировали в пресс-службе УОБДД.

По данным правоохранительных органов, в результате ДТП никто не пострадал. Водитель также не получил серьезных травм. В правоохранительных органах предположили, что болезнь у молодого человека развилась после того, как он получил водительские права. В Кыргызстане людям, страдающим этим заболеванием, запрещено управлять транспортными средствами.

Выдачей водительских прав в Кыргызстане занимается Государственная регистрационная служба.

Тем временем в социальных сетях распространяют видеозапись, на которой, судя по всему, запечатлён автомобиль после аварии. Комментаторы утверждают, что аварию совершил не молодой человек, а девушка, которая уходит с места аварии. Подтверждения этой информации нет.


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URL: https://www.vb.kg/375950
Теги:
ДТП, Бишкек, Кыргызстан, водительское удостоверение, эпилепсия, ГУОБДД
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Комментарии
Рэм Бо
10.01.2019, 12:53
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 2

Ну конечно, болезнь развилась сразу ,как только получил права.

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Жалоба модератору
312
10.01.2019, 14:33

Что за бред? Эпилепсия развилась именно после получения прав? Скорее всего это не первый приступ. Почему никуда не было сообщено о болезни водителя? Хорошо, что все хорошо закончилось, а могли быть жертвы.

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Гражданин
10.01.2019, 15:38

Права получил......бац....эпилепсия....никто не виноват

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Антон
10.01.2019, 16:11

При психических отклонениях запрещено управлять автомобилем и не только!!! Некоторые граждане имеют диагноз шизофрения, чтобы в армию не идти,а права для вождения автомобиля есть.Парадокс! С коррупцией борятся все,да вот только с коррупционерами никто!?

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