В центре Бишкека водитель совершил ДТП якобы из-за приступа эпилепсии

На пересечении улицы Токтогула и проспекта Манаса водитель потерял управление, въехал в арык и врезался в столб светофора. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе столичного ГУОБДД.

ДТП произошло 8 января.

- Водитель автомобиля марки "Тойота" потерял управления из-за внезапного приступа эпилепсии. На место происшествия прибыли медики, которые оказали ему первую помощь и отвезли в больницу. Машину отправили на штрафстоянку, - прокомментировали в пресс-службе УОБДД.

По данным правоохранительных органов, в результате ДТП никто не пострадал. Водитель также не получил серьезных травм. В правоохранительных органах предположили, что болезнь у молодого человека развилась после того, как он получил водительские права. В Кыргызстане людям, страдающим этим заболеванием, запрещено управлять транспортными средствами.

Выдачей водительских прав в Кыргызстане занимается Государственная регистрационная служба.

Тем временем в социальных сетях распространяют видеозапись, на которой, судя по всему, запечатлён автомобиль после аварии. Комментаторы утверждают, что аварию совершил не молодой человек, а девушка, которая уходит с места аварии. Подтверждения этой информации нет.