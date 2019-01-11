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Эксперт требует привлечь за нарушения законов Совет директоров НЭСК

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- Виктория Григоренко
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В Совете директоров "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" поменялся состав. Решение было озвучено на внеочередном собрании акционеров. Об этом заявили в ведомстве.

Однако, по мнению эксперта по энергетике Расула Умбеталиева, особых изменений так и не произошло. Более того, в списках так и осталась фамилия первого заместителя председателя НЭСК Нурлана Садыкова.

- В настоящее время он является подозреваемым в уголовном деле по аварии на ТЭЦ Бишкека и, считаю, не имеет никакого юридического, морального и этического права занимать высокий пост в энергетической отрасли Кыргызстана. Поэтому правительству стоит отстранить Садыкова от занимаемой должности хотя бы на время судебного разбирательства, - отметил VB.KG Умбеталиев.

Эксперт возмущен и тем, что руководство НЭСК, имея на руках 81 процентный пакет государственных акций энергокомпаний, проголосовало за избрания самих себя председателями и членами Совета директоров акционерных обществ.

- При проведении внеочередных собраний акционеров руководством энергокомпаний не были приглашены средние и мелкие миноритарные акционеры. Грубо нарушены права частных держателей акций акционерных обществ. Однако существует Закон "О внесении изменений в закон КР "Об акционерных обществах"" 31 июля 2017 года, в котором вводится понятие "независимый член совета директоров", где пункт 3 статьи 55 дополняется абзацем: "В публичных компаниях…, не менее 30 процентов состава совета директоров должны быть независимыми членами Совета директоров", - поясняет Умбеталиев.

Позже 15 декабря 2017 года Сооронбай Жээнбеков подписал новый закон "О конфликте интересов", который направлен на совершенствование сокращения числа случаев, когда должностные лица оказываются в ситуации, которая может привести к коррупции.

- Основной ролью совета директоров является определение стратегических целей акционерного общества и формирование его политики, а также контроль за их реализацией. При этом, многие члены совета директоров не являются специалистами в энергоотрасли. Более того, утверждение руководителями НЭСК самих себя членами Советов директоров - циничное неисполнение и игнорирование Законов "О внесении изменений в закон КР "Об акционерных обществах"" и "О конфликте интересов". Как они собираются принимать отчеты и выполнять свои же директивы и конце то концов оценивать свою же проделанную работу? Этот "тихий саботаж" приведет большим коррупционным проявлениям в энергетической промышленности, - уверен Умбеталиев.

Он напомнил, что НЭСК неоднократно заявляла, что внедрило принципы корпоративного управления.

- А в этом случае руководство должно было уйти в добровольную отставку за неисполнение законов КР, за отсутствие цифровизации энергетической отрасли, не выполнение технико-экономических показателей энергокомпаний. Поэтому удивляет и поражает халатное и молчаливое согласие ФУГИ, госкомитета энергетики, промышленности и недропользования, правительство КР тому, что руководство НЭСК не выполняет Законы КР, устраивает бесчинства в функционировании всей энергетической отрасли Кыргызстана, - заключил Расул Умбеталиев.


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URL: https://www.vb.kg/375955
Теги:
акции, законопроект, отключение электроэнергии, правительство, суд, энергетика, Кыргызстан, Нурлан Садыков, Минэнергопром, НЭСК, Электрические станции, Расул Умбеталиев
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