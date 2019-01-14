Что делал погибший оперативник рядом с СИЗО для особо опасных преступников?

Подозреваемого в смертельном наезде на подполковника милиции Кунболота Касымалиева пока не задержали. Об этом VB.KG рассказали в пресс-службе МВД.

Тело сотрудника милиции по расследованию особо важных дел УВД Нарынской области обнаружили в ночь с 9 на 10 января на 16-м километре объездной дороги Бишкек-Нарын-Торугарт. Рядом с селом Нижний Нооруз (бывший поселок Алга) в Ыссык-Атинском районе Чуйской области.

Этот населенный пункт известен тем, что там находится СИЗО-50 - изолятор для подозреваемых в совершении особо опасных преступлений. Именно из этого объекта в 2015 году сбежали девять заключенных, осужденных за экстремизм и терроризм. Во время побега было убито трое офицеров ГСИН.

Известно, что перед тем, как отправиться в Чуйскую область, Кунболот Касымалиев взял кратковременный отпуск из-за болезни сына. Он поставил начальство в известность, что намерен выехать в Бишкек, чтобы показать мальчика врачам. Однако, по каким-то причинам в ночь с 9 на 10 января он шел пешком по объездной дороге, где его сбил неизвестный водитель и скрылся с места ДТП.

В МВД КР не отрицают, что смерть оперативника возможно не была случайностью.

- Это тайна следствия. Над расследованием работают сотрудники нескольких подразделений милиции. Допрашиваются все свидетели, которые видели Касымалиева в день смерти и незадолго до этого. Как только будет известно что-то определенное, мы сообщим, - пообещали в пресс-службе МВД.

Погибшему подполковнику милиции Кунболоту Касымалиеву было 35 лет. Он родился в семье милиционеров.

С августа 2004 года до 2011 года работал следователем в районных отделах внутренних дел в Ак-Талаа, в Ат-Баши и в Нарыне. С 2011 года старшим следователем, заместителем начальника отдела внутренних дел. С марта 2018 года возглавил отдел по борьбе с организованной преступностью, в подразделении быстрого реагирования, работал над расследованием особо важных дел.

Кунболот Касымалиев был женат, у него осталось трое детей – двое сыновей и дочь.