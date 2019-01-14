Оператор О! назвал ложной информацию о "техническом" повышении тарифов

Уважаемые читатели vb.kg!

Мобильный оператор О! официально заявляет о том, что в народной новости опубликована заведомо ложная информация, которая не соответствует действительности и намеренно вводит общественность в заблуждение. Никакого "повышения тарифов на 40 сомов техническим методом", о котором заявляет Марат, не было. На все вопросы Марата в Компании готовы ответить ему лично, если он обратится за разъяснениями в Компанию.

Призываем читателей критично относиться к подобного рода сообщениям и по возможности уточнять информацию через официальные источники, например, сайт www.o.kg, странички компании в социальных сетях, где операторы предоставляют ответы в формате 24/7.

В компании есть 8 возможностей быстро связаться с оператором и оперативно проверить интересующую информацию. Если у вас возникают вопросы касательно мобильной связи, вы можете отправить их в Личных сообщениях в социальных сетях Instagram, Facebook, "ВКонтакте". Также вы можете связаться с консультантами в популярных мессенджерах WhatsApp по телефону 0705 700 700 и в Telegram: @Nurtelecom_bot. Вопрос можно направить также через приложение "Мой О!". Кроме этого есть онлайн-консультант на официальном сайте www.o.kg. Зайдя на сайт, в правом нижнем углу вы увидите окошко, где тоже можно задать свой вопрос касательно связи, настроек различных услуг, поинтересоваться о тарифах в любое время дня и ночи. Ещё есть возможность получить быстрый ответ, отправив свой вопрос по SMS на номер 708.

С уважением,

Команда О!"