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Вскрылись многомилионные нарушения в "Манас Менеджмент"

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- Елена Цой
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Сколько еще преступных, коррупционных схем вскроется в системе госуправления и госимущества? Судя по всему, выявилась такая в системе грузовых авиаперевозок. Речь идет о многомиллионном ущербе государству.

В распоряжении редакции оказалось очень любопытное обращение австрийской компании Trade & Finance, адресованное премьер-министру, председателю Фонда по управлению госимуществом и руководству ОАО "Международный аэропорт "Манас".

В сентябре 2017 года по заявлению этой австрийской компании было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц крупной логистической компании ЗАО "Транс Азия Экспресс". Однако в ходе следствия была выявлена схема по систематическому занижению подлежащих уплате таможенных пошлин, сборов и налоговых платежей при импорте товаров в Кыргызскую Республику через аэропорт "Манас" и их последующем транзите.

В ходе обысков, проведенных в ЗАО "Транс Азия Экспресс" и ОсОО "Транс Азия Экспресс Плюс", были найдены документы, согласно которым фактический вес товаров, импортированных в Кыргызскую Республику и отправленных транзитом за январь-март 2017 года, значительно (на 22 643 кг!) превышает их вес, указанный в перевозочных документах (аэробиллах - AWB), в результате чего были сильно занижены расходы по таможенному оформлению, подлежащие уплате в бюджет страны. Другими словами, в действиях этих компаний имеется состав таких преступлений, как контрабанда, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, подделка документов и т.д.

Кто-то, наверное, возразит, что это невозможно: как можно провезти контрабанду через аэропорт, там ведь такой строгий контроль? Как можно провезти из Турции, допустим, 10 тонн товара, а указать в документах и заплатить налоги и пошлины лишь за 8 тонн?

Оказывается, в нашей стране некоторым можно все, ведь фигурирующие в уголовном деле компании - ЗАО "Транс Азия Экспресс", ОсОО "Транс Азия Экспресс Плюс" и ОсОО "Транс Эксперт Сервис" - напрямую тесно аффилированы с ЗАО "Компания Манас Менеджмент". А ведь именно в грузовом терминале ЗАО "Компания Манас Менеджмент" (100% акций которого, кстати, принадлежат ОАО "Международный аэропорт "Манас", а значит – государству) осуществляется контроль, обработка и таможенная очистка всех грузов, прибывающих авиатранспортом на север Кыргызской Республики!

Выяснилось, что Президент ЗАО "Компания Манас Менеджмент" Асан Токтосунов в то же время является членом Совета директоров ЗАО "Транс Азия Экспресс", а его дочь Исмаилова Ж.А. – одна из учредителей ОсОО "Транс Азия Экспресс Плюс". Директором ЗАО "Транс Азия Экспресс" и ОсОО "Транс Азия Экспресс Плюс" вплоть до возбуждения уголовного дела был ближайший друг и соратник Токтосунова – Эрик Акматов, к слову, бывший вице-президент ОАО "Международный аэропорт "Манас" и экс-президент ЗАО "Компания Манас Менеджмент". Супруга Акматова – одна из учредителей ЗАО "Транс Азия Экспресс" и ОсОО "Транс Азия Экспресс Плюс".

Коммерческий директор ЗАО "Компания Манас Менеджмент" Адилет Нурхалиев тоже не остался в стороне: он некоторое время руководил ОсОО "Транс Эксперт Сервис", а его родной брат Арзымат Нурхалиев является Генеральным директором ЗАО "Транс Азия Экспресс". Вот такой семейно-дружеский подряд за счет государства.

Очевидно, что "контрабандный бизнес" не мог существовать без прикрытия со стороны правоохранительных и контролирующих органов.

Возможно, это просто совпадение, но одним из акционеров ЗАО "Транс Азия Экспресс" оказалась некая Толгонай Исаева – дочь высокопоставленного генерала милиции Исаева Т.К., некоторое время занимавшего должность начальника УВД на транспорте, а сейчас возглавляющего ГУГССО МВД. Сам генерал Исаев, как оказалось, "Манас Менеджменту" тоже не чужой человек – после революции 2010 года бывший замминистра МВД успел поработать на должности вице-президента ЗАО "Компания Манас Менеджмент" и даже получить от этой компании беспроцентный заем в размере 50 тыс. долларов США (документы имеются в распоряжении редакции). Интересно, но о работе в ЗАО "Компания Манас Менеджмент" Талантбек Кедейканович предпочитает не распространяться, и этот факт в его биографии официально не упоминается.

Отреагируют ли премьер-министр, Фонд госимущества и новое руководство аэропорта "Манас" на эти вопиющие факты, или борьба с коррупцией так и останется на бумаге? Почему проворовавшиеся, полностью дискредитировавшие себя руководители авиапредприятий, подозреваемые в причинении многомилионного ущерба государству, до сих пор не отстранены от своих должностей, а авиационные ворота нашей страны остаются дырявым решетом для дельцов всех мастей?

P.S. В авиаотрасли широко известно, что некоторые из указанных в статье персонажей состояли в очень тесных дружеских (а может быть, и не только дружеских) связях с бывшим премьер-министром КР Сапаром Исаковым, находящимся сейчас в СИЗО ГКНБ. Связь была настолько тесной, что, по данным нашего источника в спецслужбах, Сапар Джумакадырович в конце 2017 года якобы лично звонил руководству антикоррупционной службы с требованием не проводить обыски и не трогать его "друзей". Данное уголовное дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как экс-премьер и соратник Алмазбека Атамбаева был освобожден от должности. И если следственные органы потянут за эту ниточку, возможно, к существующим обвинениям в адрес бывшего высокопоставленного чиновника могут добавиться новые.


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URL: https://www.vb.kg/376034
Теги:
авиация, коррупция, АКС ГКНБ, Кыргызстан, таможня, Аэропорт "Манас", Транс Азия Экспресс, Асан Токтосунов, Толгонай Исаева, Эрик Акматов, Арзымат Нурхалиев, ГКНБ, Фонд госимущества, Сапар Исаков, Талантбек Исаев
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Комментарии
Артур
15.01.2019, 09:52

Теперь уже Исаев на фоне Исакова

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Ершов
15.01.2019, 09:58


Выяснилось, что Президент ЗАО "Компания Манас Менеджмент" Асан Токтосунов в то же время является членом Совета директоров ЗАО "Транс Азия Экспресс", а его дочь Исмаилова Ж.А. – одна из учредителей ОсОО "Транс Азия Экспресс Плюс".

Я всегда говорил, что клановость разрушительна для государственной системы кадров.

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Дина
15.01.2019, 09:58

Кожобек Рыспаев, председатель комитета по ТЭК в ЖК:Сапар Исаков просил меня не поднимать тему кредита на ТЭЦ. Когда я начал поднимать тему модернизации на ТЭЦ Бишкека, меня вызвал к себе Сапар Исаков и просил этого не делать. Исаков занимал должность главы отдела аппарата президента по внешней политике. Исаков заявил, что президент злится и не хочет, чтобы испортились отношения с Китаем".

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МАМ
15.01.2019, 09:59

Никакой реакции,во всяком случае реальной, от Фонда госимущества не ждите. Там тоже сидит близкий к Атамбаеву человек,назначенный туда Сапаром Исаковым в декабре 2017 года перед своим уходом из правительства названный Официантом.

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Сагынбек
15.01.2019, 09:59

САПАР ИСАКОВ ВОР!МАЛЕНЬКАЯ СОБАЧКА ДО СТАРОСТИ ЩЕНОК!"Молодой? Неопытный? Не понимал? Его подставили?.....Нет, уважаемые граждане!Его дремучесть, его тупая наглость, вседозволенность нанесла нашему государству не МЛНные а много МЛРДные материальные уроны! Политический и моральный ущерб не поддается оценке!Необходимо проведение юридических экспертиз его деятельности и обвинение в коррупции переквалифицировать на статью- измена Родине!Он, в своих действиях, превзошел всех коррупционеров вместе взятых!Мы, о вышесказанном ,,били в колокола" ещё в бытность его на должности!Уважаемые! Давайте будем уважать себя и не будем оправдывать политико―психически патологических уродов!

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Абрек
15.01.2019, 10:10

Отпинал бы до смерти этого Исакова, попадись мне.

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кыргыз
15.01.2019, 10:55

Опять ФУГИ, да там же не неприкасаемые сидят, всем Президентам у годятся, бюджет их пополняют, по сей день был хот один случай привлечения к уголовной ответственности ФУГИ. ФУГИ давным давно надо потрести по полную 

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Антон первый
15.01.2019, 11:11

Сагынбек

САПАР ИСАКОВ ВОР!МАЛЕНЬКАЯ СОБАЧКА ДО СТАРОСТИ ЩЕНОК!"Молодой? Неопытный? Не понимал? Его подставили?.....Нет, уважаемые граждане!Его дремучесть, его тупая наглость, вседозволенность нанесла нашему государству не МЛНные а много МЛРДные материальные уроны! Политический и моральный ущерб не поддается оценке!Необходимо проведение юридических экспертиз его деятельности и обвинение в коррупции переквалифицировать на статью- измена Родине!Он, в своих действиях, превзошел всех коррупционеров вместе взятых!Мы, о вышесказанном ,,били в колокола" ещё в бытность его на должности!Уважаемые! Давайте будем уважать себя и не будем оправдывать политико―психически патологических уродов!

Согласен с вами. Сапар превзошел всех. Этакий культурный коррупционер с хорошо подвешенным языком и пустозвонистой помощницей в ПИАРе Г. Торалиевой, которая пишет глупые посты в ФБ, тем самым подставляя своего шефа. Мнит себя МЕДИА экспертом, кичиться тем, что ее в АУЦА позвали. На самом деле очень недалекая и  глупая женщина. Это отступление. Где только шаловливый Исаков Сапар не приложил свои ручонки. Алчность зашкаливает. Обошел Кельдибекова. Сидеть на госслужбе и вытворять такое, мог только непорядочный и мегациничный хапуга. Верно, измена Родине. А как еще трактовать его делишки? Еще и бессовестно заявляет о своей невиновности и политическом заказе. Наглец подлец!

А эту шайку банду  с Манас менеджмента давно пора за решетку вместе с этим хапугой Асаном. Он все время надеялся на Сапара, он его и крышевал. Теперь все. Конец. Сколько веревочке не виться, конец ее приходит.

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Алманбет
15.01.2019, 11:16

вот скажите мне, как можно не видеть и не знать о такой семейственности в структуре ? Дочь, жена, сват, брат, Исаев - Крыша, его дочь, бывший вице и прочее ? Все знали и молчали? Или плетью обуха не перешибешь? Или деньги большие решают все? Кто такой этот всесильный Асан? Кто он, ? Был пешка и стал королем? Так расследуйте его схемы, вот пишут о них, все на поверхности. Была крыша Сапар, теперь то его нет. Есть заявление от австрийцев. Чего ждать?.

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