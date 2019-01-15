Вскрылись многомилионные нарушения в "Манас Менеджмент"

Сколько еще преступных, коррупционных схем вскроется в системе госуправления и госимущества? Судя по всему, выявилась такая в системе грузовых авиаперевозок. Речь идет о многомиллионном ущербе государству.

В распоряжении редакции оказалось очень любопытное обращение австрийской компании Trade & Finance, адресованное премьер-министру, председателю Фонда по управлению госимуществом и руководству ОАО "Международный аэропорт "Манас".

В сентябре 2017 года по заявлению этой австрийской компании было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц крупной логистической компании ЗАО "Транс Азия Экспресс". Однако в ходе следствия была выявлена схема по систематическому занижению подлежащих уплате таможенных пошлин, сборов и налоговых платежей при импорте товаров в Кыргызскую Республику через аэропорт "Манас" и их последующем транзите.

В ходе обысков, проведенных в ЗАО "Транс Азия Экспресс" и ОсОО "Транс Азия Экспресс Плюс", были найдены документы, согласно которым фактический вес товаров, импортированных в Кыргызскую Республику и отправленных транзитом за январь-март 2017 года, значительно (на 22 643 кг!) превышает их вес, указанный в перевозочных документах (аэробиллах - AWB), в результате чего были сильно занижены расходы по таможенному оформлению, подлежащие уплате в бюджет страны. Другими словами, в действиях этих компаний имеется состав таких преступлений, как контрабанда, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, подделка документов и т.д.

Кто-то, наверное, возразит, что это невозможно: как можно провезти контрабанду через аэропорт, там ведь такой строгий контроль? Как можно провезти из Турции, допустим, 10 тонн товара, а указать в документах и заплатить налоги и пошлины лишь за 8 тонн?

Оказывается, в нашей стране некоторым можно все, ведь фигурирующие в уголовном деле компании - ЗАО "Транс Азия Экспресс", ОсОО "Транс Азия Экспресс Плюс" и ОсОО "Транс Эксперт Сервис" - напрямую тесно аффилированы с ЗАО "Компания Манас Менеджмент". А ведь именно в грузовом терминале ЗАО "Компания Манас Менеджмент" (100% акций которого, кстати, принадлежат ОАО "Международный аэропорт "Манас", а значит – государству) осуществляется контроль, обработка и таможенная очистка всех грузов, прибывающих авиатранспортом на север Кыргызской Республики!

Выяснилось, что Президент ЗАО "Компания Манас Менеджмент" Асан Токтосунов в то же время является членом Совета директоров ЗАО "Транс Азия Экспресс", а его дочь Исмаилова Ж.А. – одна из учредителей ОсОО "Транс Азия Экспресс Плюс". Директором ЗАО "Транс Азия Экспресс" и ОсОО "Транс Азия Экспресс Плюс" вплоть до возбуждения уголовного дела был ближайший друг и соратник Токтосунова – Эрик Акматов, к слову, бывший вице-президент ОАО "Международный аэропорт "Манас" и экс-президент ЗАО "Компания Манас Менеджмент". Супруга Акматова – одна из учредителей ЗАО "Транс Азия Экспресс" и ОсОО "Транс Азия Экспресс Плюс".

Коммерческий директор ЗАО "Компания Манас Менеджмент" Адилет Нурхалиев тоже не остался в стороне: он некоторое время руководил ОсОО "Транс Эксперт Сервис", а его родной брат Арзымат Нурхалиев является Генеральным директором ЗАО "Транс Азия Экспресс". Вот такой семейно-дружеский подряд за счет государства.

Очевидно, что "контрабандный бизнес" не мог существовать без прикрытия со стороны правоохранительных и контролирующих органов.

Возможно, это просто совпадение, но одним из акционеров ЗАО "Транс Азия Экспресс" оказалась некая Толгонай Исаева – дочь высокопоставленного генерала милиции Исаева Т.К., некоторое время занимавшего должность начальника УВД на транспорте, а сейчас возглавляющего ГУГССО МВД. Сам генерал Исаев, как оказалось, "Манас Менеджменту" тоже не чужой человек – после революции 2010 года бывший замминистра МВД успел поработать на должности вице-президента ЗАО "Компания Манас Менеджмент" и даже получить от этой компании беспроцентный заем в размере 50 тыс. долларов США (документы имеются в распоряжении редакции). Интересно, но о работе в ЗАО "Компания Манас Менеджмент" Талантбек Кедейканович предпочитает не распространяться, и этот факт в его биографии официально не упоминается.

Отреагируют ли премьер-министр, Фонд госимущества и новое руководство аэропорта "Манас" на эти вопиющие факты, или борьба с коррупцией так и останется на бумаге? Почему проворовавшиеся, полностью дискредитировавшие себя руководители авиапредприятий, подозреваемые в причинении многомилионного ущерба государству, до сих пор не отстранены от своих должностей, а авиационные ворота нашей страны остаются дырявым решетом для дельцов всех мастей?

P.S. В авиаотрасли широко известно, что некоторые из указанных в статье персонажей состояли в очень тесных дружеских (а может быть, и не только дружеских) связях с бывшим премьер-министром КР Сапаром Исаковым, находящимся сейчас в СИЗО ГКНБ. Связь была настолько тесной, что, по данным нашего источника в спецслужбах, Сапар Джумакадырович в конце 2017 года якобы лично звонил руководству антикоррупционной службы с требованием не проводить обыски и не трогать его "друзей". Данное уголовное дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как экс-премьер и соратник Алмазбека Атамбаева был освобожден от должности. И если следственные органы потянут за эту ниточку, возможно, к существующим обвинениям в адрес бывшего высокопоставленного чиновника могут добавиться новые.