Штраф за плевки будет снижен до одной тысячи сомов. Но это еще не точно

Члены правительства будут способствовать снижению суммы штрафов за плевки. Однако решение вопроса требует времени. Об этом сегодня, 15 января, на пресс-конференции сообщил журналистам вице-премьер-министр КР Жениш Разаков.

С его слов, в связи с общественным резонансом, заслушав мнение экспертов и населения, в кабмине пришли к выводу, что такое правонарушение как плевание нужно исключить из статьи 71 "Выброс, сжигание мусора в неустановленных местах" Кодекса КР о нарушениях.

- Пункт о плевании был внесен в Кодекс уже во время его обсуждения в Жогорку Кенеше по инициативе депутатов. Изменить в статье 71 сумму штрафа мы не можем, так как за сжигание мусора наказание в 5500 сомов вполне обоснованно. Поэтому мы предлагаем "плевание" внести в статью 53 "Курение табачных изделий в запрещенных местах", которая предполагает штраф в 1000 сомов. Это будет сопоставимо. Свое слово мы сказали, - отметил Разаков.

По его данным, в настоящее время в парламенте на стадии рассмотрения находятся три законопроекта, включающие изменения в Кодекс о нарушениях. Поэтому снижение суммы штрафов за плевание зависит от того, как скоро депутаты Жогорку Кенеша одобрят и одобрят ли эти поправки.