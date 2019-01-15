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Штраф за плевки будет снижен до одной тысячи сомов. Но это еще не точно

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- Оксана Гут
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Члены правительства будут способствовать снижению суммы штрафов за плевки. Однако решение вопроса требует времени. Об этом сегодня, 15 января, на пресс-конференции сообщил журналистам вице-премьер-министр КР Жениш Разаков.

С его слов, в связи с общественным резонансом, заслушав мнение экспертов и населения, в кабмине пришли к выводу, что такое правонарушение как плевание нужно исключить из статьи 71 "Выброс, сжигание мусора в неустановленных местах" Кодекса КР о нарушениях.

- Пункт о плевании был внесен в Кодекс уже во время его обсуждения в Жогорку Кенеше по инициативе депутатов. Изменить в статье 71 сумму штрафа мы не можем, так как за сжигание мусора наказание в 5500 сомов вполне обоснованно. Поэтому мы предлагаем "плевание" внести в статью 53 "Курение табачных изделий в запрещенных местах", которая предполагает штраф в 1000 сомов. Это будет сопоставимо. Свое слово мы сказали, - отметил Разаков.

По его данным, в настоящее время в парламенте на стадии рассмотрения находятся три законопроекта, включающие изменения в Кодекс о нарушениях. Поэтому снижение суммы штрафов за плевание зависит от того, как скоро депутаты Жогорку Кенеша одобрят и одобрят ли эти поправки.


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URL: https://www.vb.kg/376044
Теги:
нарушения, правительство, штраф, Уголовный кодекс, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, плевки, Жениш Разаков
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Комментарии
Артур
15.01.2019, 14:28

Вот что бывает если головой не думать. 

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Нурик
15.01.2019, 15:10

Вообще то за плевки правильно что ввели такой штраф, иначе так и дальше будем плеваться в общественных местах. Во всех чистых цивилизованных городах человек даже плеваться стисняется, в первую очередь с детских садов надо учить к культуре. Другое дело за непристегнутый ремень чрезмерно высокий размер штрафа, к которому еще не готовы.  

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СапарБ.
15.01.2019, 17:05

Правильно, зачем плевать, если у нас идеально чистые улицы, приличные отхожие места, цивильные мусоросборники? Проблем в городе масса, а у нас дырявый чапан, зато с перламутровыми пуговицами...

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