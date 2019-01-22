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Крестинин о Кубке Азии по футболу: Мы заслужили большего, и все это видели

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- Оксана Гут
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Сборная Кыргызстана по футболу покинула Кубок Азии-2019. В 1/8 финала наши спортсмены уступили команде Объединенных Арабских Эмиратов. Матч, который проходил 21 января в ОАЭ, закончился со счетом 2:3 в пользу хозяев поля.

Отечественная команда первый раз принимала участие в Кубке Азии по футболу. Но теперь точно не последний, уверен главный тренер Александр Крестинин.

- Спасибо всем кыргызстанцам за поддержку. Хочу поблагодарить всю команду, игроков, тренерский, медицинский, административный штаб, всех, кто был причастен. Мы проделали хорошую работу. К сожалению, мы покидаем турнир. Работу судей я не обсуждаю. У нас были моменты, в которых нужно было забивать. Конечно, мы о них сожалеем. Ошиблись больше соперников. Но знаю одно – мы на правильном пути. Будем двигаться дальше. Общее впечатление от турнира положительное. Жаль, конечно, что он закончился для нас сегодня. Я считаю, что мы заслужили большего. И все это видели. Мы получили хороший опыт от игр на высоком уровне, и это безусловно нам поможет в дальнейшем развитии. Мы первый раз на таком соревновании, и теперь я точно знаю, что не последний. В дальнейшем будем играть ещё лучше, - поделился впечатлениям после матча Крестинин.

По данным Федерации футбола КР, Национальная сборная Кыргызстана по футболу прибывает на родину после исторического участия на Кубке Азии-2019 24 января в 5:00 утра рейсом Дубай – Бишкек.

ФФКР просит граждан встретить "героев" достойно, ведь они сделали все, чтобы ими гордилась вся страна.

Сбор 24 января в 4:00 утра у главного входа на стадион им. Долона Омурзакова. Транспорт будет предоставлен.


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URL: https://www.vb.kg/376174
Теги:
кубок, ОАЭ, спорт, федерация, футбол, Кыргызстан, Александр Крестинин
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