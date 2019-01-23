Первый приговор по делу о ТЭЦ: лицам, проводившим тендер, дали до 7,5 лет

22 января в Первомайском районном суде города Бишкек рассмотрено уголовное дело о проведенном тендере на ремонт ТЭЦ.

На скамье подсудимых находились должностные лица ОАО "Электрические станции" Б.К. Боркоев, А.Ж. Жусупбеков, а также представители ОсОО "Аймар Энерджи" Т.Н. Ниязов и К. Деркинбаев.

Решением суда все они были признаны виновными по ч.3,4 ст. 43, ч.2 ст.233, п.1,2 ч.3ст.205 УК КР.

В соответствии со статьей 78 этого же кодекса по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний окончательно определили:

Бердибеку Боркоеву - семь лет шесть месяцев лишения свободы,

Темирбеку Ниязову - семь лет лишения свободы,

Канату Деркинбаеву - шесть лет лишения свободы,

Алмазу Жусупбекову - семь лет лишения свободы.

Мера пресечения в виде личного поручительства в отношении Деркинбаева Каната изменена, и он взят под стражу в зале суда.

Кроме того, гражданский иск ОАО "Электрические станции" удовлетворен, и с осужденных взыскано 6 млн 683 028,75 сомов в качестве компенсации нанесенного ущерба в пользу ОАО "Электрические станции".

Как сообщили VB.KG в пресс-службе Верховного суда, осужденным дано 10 дней для обжалования приговора.

Напомним, после аварии на столичной ТЭЦ Госкомитет национальной безопасности возбудил уголовное дело по факту некачественных услуг по ремонту котлоагрегатов. Несмотря на несоответствие квалифицированных требований, ОАО "Электрические станции" заключило договор с подрядчиком. Но ремонт им так и не был выполнен.

Бердибек Боркоев – бывший заместитель генерального директора ОАО "Электрические станции" – был первым, кого взяли под стражу. Затем арестовали Алмаза Жусупбекова – бывшего технического директора ОАО.

Позже выяснилась причастность к уголовному делу и представителей ОсОО "Аймар Энерджи".