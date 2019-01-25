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Из-за соседства с медресе инвалид II-й группы опасается за свою жизнь

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- ВБ
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Прошу вас обратить внимание. Я жительница жилмассива "Ынтымак" в городе Бишкек, Ленинский район, и уже не знаю, как бороться с Медресе. Уже 3 год никто не обращает внимания. Построили трехэтажный (дом) с подвалом, мало того, что в огороде у меня ничего не растёт, так как тень.

Ученики медресе через окна смотрят на мой дом, выкидывают мусор, плюются, разговаривают громко, открыв окна. А сегодня утром проснулась и обнаружила, что, зайдя в мой огород, открыли клетку, где были мои породистые кролики. Они вытащены и убиты без крови. Весь огород огорожен, только их (медресе - ред.) сторона открыта, так как когда строили заведение, они не закрыли. Я, инвалидка в 2-й группы, пыталась закрыть хоть как-то глиной, но ученикам нужно было пройти через мой огород в здание и вешать белье, и они открыли.

Строители мои огород превратили в туалет, сама лично ловила, устроила скандал, они извинились, но продолжают беспредел. Прошу вас распечатать, чтобы видел народ, и чиновники обратили внимание. В данный момент обратилась в 102 и позвала участкового, опасаюсь за жизнь, что камни могут применить, силу, как к моим кроликам. Если прочитают или обратят внимание ДУМК, прошу вас принять меры. Я не знаю, сколько мне придётся бороться с ними и выплакивать.

Народную новость прислала Дженишкуль


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URL: https://www.vb.kg/376213
Теги:
ГУВД, нарушения, насилие, религия, убийство, ДУМК, Бишкек, животные
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Комментарии
Хитоми
25.01.2019, 11:46

Потерпите, скоро они начнут бросаться на девушек без платков...

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125
25.01.2019, 12:47

человек который молится Богу никогда так не поступит. 

А эти не люди.

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Аман Бакиржанов
25.01.2019, 13:02
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 2

Хитоми-Потерпите, скоро они начнут бросаться на девушек без платков-деп аларды террорсит кылып салдынго, этияттап суйло! Ислам дини тынчтыктын, тазалыктын адилеттуулуктун дини. Бироонун айыбын издеп динге көө суйкобо

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Улан
25.01.2019, 13:07

Написано однобоко, и надо отделить котлеты от мух, ученики или строители

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312
25.01.2019, 14:11

И это истинные мусульмане? Наглые беспредельщики!!! 

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