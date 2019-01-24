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В регионах не хватает машин "скорой помощи". Врачи носят пациентов на себе

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- Екатерина Улитина
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В регионах Кыргызстана катастрофически не хватает машин "скорой помощи". Об этом сегодня, 24 января, на заседании Жогорку Кенеша заявил Пархат Тулендыбаев.

- Материально-техническая база "скорой помощи" нуждается в обновлении. В регионах не хватает машин и оборудования. Медики вынуждены носить пациентов на себе. Те машины, которые есть находятся в катастрофическом состоянии. Я лично убедился, что в такой машине укачает даже здорового человека, не то что больного - сказал Тулендыбаев.

Депутат привел пример, что на весь Аламудунский район Чуйской области работает всего четыре машины "скорой помощи". В селе Виноградное, где проживает 8 тысяч человек нет фельдшерско-акушерского пункта. Люди вынуждены ехать за медицинской помощью в другие населенные пункты.


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URL: https://www.vb.kg/376228
Теги:
здравоохранение, Чуйская область, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, врачи, скорая помощь, Тулендыбаев Пархат
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Комментарии
Гражданин
24.01.2019, 10:39

Ну правильно, зачем врачу здесь работать за 7 10 тысяч сомов и выслушывать нытье, "они у меня за справку взяли 20, 50 сомов" когда в казахстане россии европе корее турции оаэ сша их с руками отрывают и платят от 1000$ до 10000$.

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