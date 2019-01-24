Груз 200: За год в России, Турции и других странах умерли 215 кыргызстанцев

А у нас сколько человек погибло от дтп? Спорим больше 215 человек, 2 из них от солдата российской военной базе в канте которого не посадили.
С января по декабрь 2018 года на родину из-за рубежа возвращено 215 тел умерших кыргызстанцев. Доставлены они были по специальной процедуре "груз-200" при содействии дипломатических представительств и консульских учреждений КР в иностранных государствах, а также по волеизъявлению близких родственников умерших.
Такова информация Департамента консульской службы МИД КР, представленная в ответ на запрос VB.KG.
Отмечается, что большее число погибших соотечественников было зарегистрировано в Российской Федерации – 174 человека. Далее следует Турция – 17 человек и Казахстан – 7 человек.
Из других стран в общем было доставлено 17 тел.
Наиболее распространенными причинами смертей граждан Кыргызской Республики за рубежом стали:
- естественная смерть;
- дорожно-транспортные происшествия;
- несчастные случаи.
По данным Министерства иностранных дел, за прошлый 2017 год за границей скончались 238 кыргызстанцев.