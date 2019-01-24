Погода
$ 69.74 - 69.89
€ 79.07 - 80.05

Груз 200: За год в России, Турции и других странах умерли 215 кыргызстанцев

163  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С января по декабрь 2018 года на родину из-за рубежа возвращено 215 тел умерших кыргызстанцев. Доставлены они были по специальной процедуре "груз-200" при содействии дипломатических представительств и консульских учреждений КР в иностранных государствах, а также по волеизъявлению близких родственников умерших.

Такова информация Департамента консульской службы МИД КР, представленная в ответ на запрос VB.KG.

Отмечается, что большее число погибших соотечественников было зарегистрировано в Российской Федерации – 174 человека. Далее следует Турция – 17 человек и Казахстан – 7 человек.

Из других стран в общем было доставлено 17 тел.

Наиболее распространенными причинами смертей граждан Кыргызской Республики за рубежом стали:

- естественная смерть;

- дорожно-транспортные происшествия;

- несчастные случаи.

По данным Министерства иностранных дел, за прошлый 2017 год за границей скончались 238 кыргызстанцев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376232
Теги:
ДТП, Казахстан, несчастный случай, погибшие, Россия, Турция, труп, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Гражданин
24.01.2019, 12:06

А у нас сколько человек погибло от дтп? Спорим больше 215 человек, 2 из них от солдата российской военной базе в канте которого не посадили.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  