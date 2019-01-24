Груз 200: За год в России, Турции и других странах умерли 215 кыргызстанцев

С января по декабрь 2018 года на родину из-за рубежа возвращено 215 тел умерших кыргызстанцев. Доставлены они были по специальной процедуре "груз-200" при содействии дипломатических представительств и консульских учреждений КР в иностранных государствах, а также по волеизъявлению близких родственников умерших.

Такова информация Департамента консульской службы МИД КР, представленная в ответ на запрос VB.KG.

Отмечается, что большее число погибших соотечественников было зарегистрировано в Российской Федерации – 174 человека. Далее следует Турция – 17 человек и Казахстан – 7 человек.

Из других стран в общем было доставлено 17 тел.

Наиболее распространенными причинами смертей граждан Кыргызской Республики за рубежом стали:

- естественная смерть;

- дорожно-транспортные происшествия;

- несчастные случаи.

По данным Министерства иностранных дел, за прошлый 2017 год за границей скончались 238 кыргызстанцев.