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"Других специалистов нет?". Депутат о кандидате на пост министра транспорта

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- Екатерина Улитина
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В Жогорку Кенеше депутаты начали рассматривать кандидатуру Жаната Бейшенова на пост министра транспорта и дорог. 15 января премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев выдвинул его кандидатуру вместо ушедшего в отставку Жамшитбека Калилова.

Претендента представил депутатам вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Депутат Максат Сабиров поинтересовался нет ли у правительства других специалистов, которые работали и изнутри знают отрасль.

- Пока он будет вникать в вопросы, изучать специфику, узнает о транспортной мафии пройдет год. Неужели нет других специалистов? – спросил депутат.

Кубатбек Боронов ответил, что на место министра искали человека, далекого от прежнего руководства Минтранса и не замешенного в коррупции.

Другой депутат Исхак Пирматов решил устроить Жанату Бейшенову небольшой экзамен и спросил какая осевая тяга автомобилей разрешена на дорогах в КР. Кандидат назвал цифру в 14 тонн/ось. Пирматов поправил – 10 тонн/ось.

Отметим, Жанат Бейшенов судя по его биографии имеет хорошее образование. В 1993 году он окончил Кыргызский архитектурно-строительный институт по специальности "инженер-строитель", в 2005 окончил Пражский экономический университет, являлся докторантом этого же университета. Работал заместителем министра транспорта в 2005-2007 годах, являлся советникам премьер-министра. С 2017 года является начальником отдела железнодорожного транспорта в Департаменте транспорта и инфраструктуры в Евразийской экономической комиссии в Москве.

Напомним, прежний министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов ушел в отставку после ареста своего заместителя, которого арестовали по подозрению в коррупции.


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URL: https://www.vb.kg/376237
Теги:
Исхак Пирматов, Кубатбек Боронов, Максат Сабиров, назначение, Министерство транспорта и дорог, Жогорку Кенеш, Жамшитбек Калилов, Бейшенов Жанат Саматович
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