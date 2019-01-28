Заупокойная по искусству, или кому в КР не нужны ни опера, ни балет

В Кыргызстане случилось невероятное. Пожалуй, впервые в обществе произошел серьезный раскол не по поводу оценки какого-то политического явления или обсуждения опять же политической персоны, а из-за того, какие мероприятия можно, а какие нельзя проводить в театре оперы и балета.

Причиной конфликта послужил турнир по киберигре Dota-2, который провел мобильный оператор Beeline. И не где-нибудь, а именно в Национальном Театре оперы и балета. Что возмутило, в первую очередь, самих "обитателей" театра – солистов оперы.

Мало того, что представители Beeline даже не потрудились извиниться хотя бы перед артистами, вся позиция компании свелась к тому, что противники такого совмещения – театра оперы и балеты и киберигры – просто отсталые, ничего не смыслящие в современных тенденциях люди. Так еще и журналистов, которые не поспешили прибежать на субботнюю вечернюю пресс-конференцию в Beeline по этому вопросу обвинили в лени и намекнули на непрофессионализм.

К слову, представители компании толком и внятно так и не объяснили, почему выбор пал на Театр оперы и балета. Зато горячо благодарили директора "Осмонова Болотбека Салбаровича за предоставленную возможность проведения такого важного и интересного молодежного мероприятия в стенах театра".

Сторонники проведения кибертурнира в театре подчеркивали, что таким образом было сделано только благое дело – мол, молодежь хотя бы так придет в театр, а деньги пойдут на декорации, костюмы для артистов и т.д. и т.п.

Но, опять же, никто не захотел слушать солистов оперы, которые были буквально в шоке от всего происходящего.

Такая же реакция не только у них, но и известных зарубежных музыкантов, которые давали концерты в Кыргызстане и знакомы с нашими реалиями.

"Ни в коем случае! В наше время молодёжь проводит слишком много времени в компьютерных играх, в виртуальном мире, что очень пагубно влияет на физическое и психическое здоровье человека. В театре человек должен отдыхать душой, обогащаться духовно! Театр, где соединены все виды искусства, всё прекрасное, что в течении многих столетий создавало Человечество, является древнейшим оплотом человеческой культуры!

Ситуация с чемпионатом компьютерных игр на большой сцене Театра Оперы и Балета показывает абсолютно наплевательское отношение к Театру руководства и государства в целом, а, значит, наплевательское отношение к подрастающему поколению! Это очень пугает и настораживает! Господа, не будем развивать культуру, искусство с пелёнок, придётся вкладывать деньги в тюрьмы!", - написала Жамиля Раимбекова. Уроженка Кыргызстана, ведущая солистка театра оперы Volkstheater (Росток, Германия). Но нередко приезжает на родину и дает здесь концерты. В театре оперы и балета, конечно же…

"Всем добрый день. Напишу два слова как человек со стороны. Проведение подобных акций в театрах, кто бы что ни писал или не говорил - НЕ нормальная и НЕ общеупотребительная практика. И "дух современности" тут совершенно не при чем. Так вышло, что я сотрудничаю со многими театрами в России и других странах, от небольших до самых крупных - во всем мире есть неписанный (хотя не исключаю, что есть и нормативы определенные) кодекс. В театре вполне могут время от времени проходить официальные мероприятия, не связанные с музыкой, к примеру, разного рода вручения, церемонии и пр. Но, простите, про чемпионат компьютерных игр и речи быть не может - разогнали бы все руководство театра очень быстро.

Недавно на сцене одного из театров провели корпоратив - досталось всем и от прессы, и от власти. Возмущение было большое.

Даже концерт поп-музыки на сцене оперного театра - скорее исключение, но иногда в городе просто нет другой нормально оборудованной площадки. Разумеется, чем столичнее город и серьезнее театр, тем реже он используется для других целей.

Далее - никакой приток никакой молодежи в театр после такого чемпионата произойти не может. Это не популяризация, а антипопуляризация искусства. Если в храме на некоторое время организовать базар, верующих никак больше не станет.

В Кыргызстане огромный потенциал для развития искусства. На двух спектаклях Тоски, в которых я участвовал, был огромный наплыв людей, в том числе молодежи. Не думаю, что стоит подменять понятия и констатировать, что искусство умерло - если во всем мире зачастую яблоку негде упасть на концертах и спектаклях, то нет причин считать Кыргызстан какой-то уникально невосприимчивой к искусству страной. Просто нужно делать хорошие спектакли с умом и любовью. Других секретов тут нет, другого способа пока не придумали.

Кстати, к вопросу о цифровых технологиях и компьютеризации - все это применяется в театре с большим успехом и в том числе привлекает молодежь. Но разница с чемпионатом по стрелялкам тут громадная", - а это уже мнение Валентина Урюпина. Урюпин, к слову - один из самых разносторонних и успешных российских музыкантов молодого поколения - дирижер, великолепный кларнетист, первоклассный ансамблист. Лауреат 25 международных конкурсов кларнетистов, в том числе самых авторитетрных: в Женеве, Мюнхене, Пекине, Генте, Претории.

Но, судя по всему, компании Beeline виднее, что можно, а что нельзя проводить в Театре оперы и балета. Что уж там до мнения мировых и отечественных "оперников"…

Напомним, что подобный скандал, связанный с Театром оперы и балета уже был три года назад. Тогда сцену арендовали под банкет в честь дня рождения депутата столичного кенеша. Позже супруга "народного избранника" принесла извинения и объяснила, что, мол, это было предложение от ивент-компании.

"Мне предложили несколько вариантов проведения нестандартного дня рождения, в том числе в театре оперы и балета. Я очень люблю театр, и мне показалось весьма романтичным побывать не только в роли зрителя в зале, но и оказаться на подмостках сцены. Уверена, что мы не первые, кто проводил мероприятие именно в таком формате", - заявила тогда vb.kg Айзада Усенова. Хотя, как стало известно нашей редакции уже сейчас, инициатором именно такого формата проведения праздника был именно заказчик. Ну, или заказчица…

"Своими впечатлениями от вечера поделились и сотрудники Театра оперы и балета. "Мы пребываем в шоке от того, что происходит в храме искусств. Это просто неслыханно, чтобы на сцене, где танцуют известные артисты балета, где выступают знаменитые оперные певцы, люди выпивали и ели. Каким будет следующий шаг?" - прокомментировали они, писала в 2015 году редакция vb.kg.

Что ж, сегодня мы можем ответить на вопрос "каким будет следующий шаг?". Следующим шагом и стало проведение в Театре оперы и балета турнира по "игре будущего", которая вовлекает молодежь не в мир искусства, балета, оперы, а в виртуальную "рубилку", на которой еще и денег можно заработать. Что ж, любопытный "обмен".

При этом очень показательно, что директор театра оперы и балета, которого так превозносят "киберспортсмены", на предложения и инновации от творческих коллективов идет с, мягко говоря, большой неохотой. И там, где можно было бы создать что-то действительно стоящее, важное, и, при этом, заработать для театра денег, инициаторы слышат от директора ответ.

P.S. И небольшая зарисовка о том, как прошел этот турнир – но не от Beeline, а от непосредственных очевидцев происходящего. Которые по понятным причинам попросили не называть их имен.

Некоторые зрители турнира вели себя совершенно похабно – некоторые в порыве нетеатральной страсти вставали на бархатные кресла, по рядам катались бутылки и мусор. Кто-то даже попытался курить!

На замечания уборщиц, которых дирекция театра заставила контролеров –пожилых женщин, слали куда подальше…

Справедливости ради можно сказать, что им пообещали заплатить – к зарплате в 5 тысяч сомов аж по 150-200 сомов. За эти же самые деньги они убирали и весь мусор после турнира высокоинтеллектуальной игры.

И, напоследок,- уже началась информационная кампания против министра культуры. За то, что, видимо, посмел не согласиться с проведением "киберспортивного" турнира и сделал выговор директору театра, который, видимо, теперь так боится потерять свою неблагодарную должность (хотя об этом на данный момент и речи не идет – ред.), что готов приложить немалые усилия, лишь бы отвязаться от министра культуры.

Редакция vb.kg берет на себя ответственность просить правительство и лично премьер-министра поддержать министра культуры, который пытается разобраться в этой ситуации, и не принимать кадровых решений, о которых мы все вместе потом можем очень горько пожалеть…