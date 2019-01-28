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Более 5 кг гашиша изъята у членов преступной группировки

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- ВБ
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Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики (СБНОН ) успешно проведена операция, направленная на выявление и пресечение преступной группировки, состоящей из граждан Кыргызской Республики.

Так, сотрудниками Службы в Токтогульском районе Джалал-Абадской области при сбыте наркотического средства "гашиш" были задержаны жители Джалал-Абадской области 1989 г.р.,Ш уулу И., и 1990г.р., К уулу Т.

При досмотре у задержанных обнаружено и изъято 5 кг 415 гр. наркотического средства "гашиш", а также крупная партия денежных средств.

В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/376315
Теги:
Джалал-Абадская область, наркотики, ОПГ, Кыргызстан, тетрагидроканнабинолы, гашиш, наркотрафик, МВД
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