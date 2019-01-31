Директор "Билимкана-Бишкек" кормила детей запрещенными блюдами?

Очередной скандал вокруг учебного заведения. На этот раз не по поводу сборов и низкого качества образования, а в связи с отравлением учеников младших классов.

Так, тренер - преподаватель Немецкой кулинарной школы "Deutsche Kochschule" в Бишкеке Данияр Деркембаев обвинил директора частной школы "Билимкана-Бишкек" Елену Мундузбаеву в клевете.

На своей странице в Facebook он написал следующее:

"Ложь директора школы Билимкана Бишкек.

В сентябре прошлого года меня пригласили для консультации в частную школу БИЛИМКАНА - Еврошкола, которая находится по адресу Жукеева Пудовкина/Кулатова. Я дал рекомендации к обустройству производства питания и разработал меню. Школа до сих пор кормит детей, родители и дети довольны питанием и качеством. Нормы безопасности соблюдаются и введенные мною требования с соблюдению гигиены и технологии производства исполняются в полном объеме.

Далее, увидев результат, руководство БИЛИМКАНа в лице финансового директора предложило мне провести консультации в другой школе, расположенной в селе Кок-Жар, это и была школа Билимкана Бишкек. С первых дней моей работы в этом проекте у меня возникли сложности в общении с директором школы Мундузбаевой и представителями СЭС Аламудинского района, директор вмешивалась в процессы производства питания, требовала изменить меню и ввести блюда, запрещенные к производству в детских учреждениях, в том числе и гренки. Каши отменила, в общем мы с ней конфликтовали, потому что она всячески препятствовала моей работе. Пыталась все время учить меня и поваров готовить блюда. Я ей в ответ говорил, что не стоит вмешиваться в процессы производства питания, если не знаешь, как это работает.

Мое терпение через две недели лопнуло. Так нельзя работать.

Я сообщил об этом руководству ОО Билимкана - директору и финдиректору, и они меня на полпути, так сказать, отстранили с проекта, даже не выплатив мне весь гонорар согласно нашей договоренности. Я не успел довести начатое до логического конца. У меня есть кое-какие догадки, почему это произошло, но эта тема будет скорее интересна правоохранительным органам.

Сегодня читаю в новостях, что отравились дети в этой школе. Директор ссылается на меня, мол, был специалист, какая бесстыдная ложь клевета! Нужно просто исполнять требования санитарных норм и слушать специалистов, а не командовать кухне и учить поваров варить каши.

Жалобы на качество питания в этой школе поступали ко мне уже давно от тех родителей, что видели меня в этой школе. Но я ничего не мог сделать, руководство ОО Билимкана отмахивалось от моих замечаний и просто их игнорировало.

Ваш ДД".

Ранее на сайте АКИpress появилась информация, что в частной школе "Билимкана-Бишкек" отравилось нескольких учеников 3 "А" класса. Об этом агентству 31 января сообщила жительница столицы. Директор школы в свою очередь отметила, что пока не ясно, отравление это или нет, так как дети будут сдавать кал на анализы 1 февраля.

"Мы хотели бы обратиться от имени родителей 3 "А" класса частной школы "Билимкана - Бишкек", где сегодня несколько детей получили пищевое отравление. Оказывается, родители просто бесправны - информацию скрывают. Просят и детей, и родителей сдать анализы в аффилированных лабораториях. Городской ЦГСН требует коллективного заявления. То, что мы звоним и просим их прийти проверить, не вариант. Получается, они дают школе возможность замести следы. Так как мы не можем ни до кого достучаться, вы - наша последняя надежда", - написано в жалобе.

Директор данной школы Елена Мундузбаева сообщила ИА АКИpress, что, действительно, утром на завтрак все 630 учеников ели гренки, и после завтрака четверых детей вырвало. "Мы сразу отвезли их ближайшую к нам лабораторию Бонецкого, там нам объяснили, что надо сдать кал для анализа. А как ребенок сдаст кал в лаборатории? Им дали стерильную посуду и они сдадут его завтра. Родителей мы не просили сдать анализы. Более того, рвота больше не повторялась. Представитель родительского комитета приезжал, посмотрел кухню", - рассказала она.

На вопрос о том, почему детей на завтрак кормят жаренным хлебом, директор школы сообщила, что меню было разработано специалистом, которого привлекали учредители ОФ "Билимкана".

Судя по всему, взаимные обвинения и позиция руководства учебного комплекса "Билимкана" требует разбирательства уже правоохранительных органов.