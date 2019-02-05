Найдены обломки самолета, на котором летел футболист Сала, и тело погибшего

Спустя три дня после исчезновения самолёта, на котором летел Эмилиано Сала, власти свернули поиски. Аргумент был железный – шансов, что он жив, нет, поэтому и кружить над проливом смысла больше нет. Но семья футболиста не хотела сдаваться, поэтому 27 января поиски возобновили, сообщает championat.com.

Всё не зря – самолёт всё же нашли. А вместе с ним – и тело одного из пассажиров.

Где семья Салы взяла деньги на поиски?

После того как власти остановили поисковую операцию, семья объявила о начале краудфандинга с целью собрать средства для самостоятельного исследования района исчезновения самолёта. Необходимые 300 тыс. евро были собраны за несколько дней - свой вклад внесли Лионель Месси, Серхио Агуэро, Диего Марадона, а также президент Аргентины Маурисио Макри.

Кто участвовал в поисках?

Семья Салы арендовала самолёт, пересмотрела траекторию полёта пропавшего борта и договорилась с рыбацкими лодками, чтобы те обыскивали район, где предположительно могло произойти крушение. На следующий день после возобновления поисков на пляже Сюртенвилль на Котантенском полуострове были найдены две подушки из пропавшего самолёта. Больше ничего найти не удалось. Тогда помочь в поисках вызвался океанограф Дэвид Мирнс. По словам учёного, его тронула просьба о помощи сестры Салы. "Я переживал за неё. В какой-то момент просто чувствовал, что этой девушке нужна помощь", - сказал он.

Где нашли самолёт?

В воскресенье начались подводные поиски самолёта - команда Мирнса работала совместно с управлением по расследованию авиационных происшествий Великобритании (AAIB). Через несколько часов на дне Ла-Манша были обнаружены обломки самолёта. Экспертиза, которая заняла весь день, установила, что это тот самый борт, на котором летел Сала.

"Мы обнаружили обломки самолёта на глубине около 63 метров. Удивительно, что большая часть самолёта цела", - сказал Мирнс.

В понедельник среди обломков самолёта было найдено тело. Пока неизвестно, кто это – Сала или пилот.