Бишкекчанка попросила у Жээнбекова защиты от его "родственника"

Жительница Бишкека Зарипа Самидинова обратилась к Сооронбаю Жээнбекову с просьбой защитить ее от угроз уроженца села Ак-Суу Джалал-Абадской области Абдыжапара Жээнбекова, который прикрывается якобы родственными связями с семьей президента. Свое обращение она озвучила в эфире телеканала "Жалбырак".

По ее словам, он обманул ее на 135 тысяч долларов.

"Войдя к нам в доверие, он взял у нас эти деньги и обещал доставить станок из Японии. Эту сумму мы собирали вместе с родственником мужа, продав для этого свои дома. Но вместо этого он привез старый станок из Китая, который сразу и сломался. При этом деньги возвращать он отказался. Мой муж болеет туберкулезом, и когда ему нужна была операция, я просила его вернуть мне деньги, но он не дал ни копейки", - сказала она.

Абдыжапар Жээнбеков, продолжает она, прикрывается родственными связями с семьей президента и высокопоставленными чиновниками в правоохранительных органах.

"Моя близкая родственница Жаныл М* работает в Бишкекском городском суде. Зять Уран работает в аппарате президента. В генпрокуратуре работает Кылычбек Т*, который любое дело прикроет", - процитировала она его слова.

Кроме этого, Жээнбеков не раз ей заявлял, что является родственником президента.

"Сооронбай Шарипович, если он действительно является вашим родственником, то я прошу вас защитить меня. Вы всегда говорите, что намерены бороться с коррупцией и несправедливостью. Поэтому я обратилась к вам за помощью", - добавила Самидинова.

Редакция VB.KG связалась с Зарипой Самудиновой, которая рассказала, что именно заставило ее выступить с обращением к президенту.

- В прошлом году я написала заявление в Ленинский районный суд Бишкека, решением которого Жээнбеков был признан виновным и осужден на 7 лет заключения. Но позже в Бишкекском городском суде он был полностью оправдан. Поэтому я уже не верю в справедливость судов и вынуждена была обратиться к президенту, - сказала она.

В дальнейшем Самудинова обещала предоставить редакции записи телефонных разговоров с ее обидчиком, в которых он грозит ей своими влиятельными родственниками.

За комментариями редакция VB.KG обратилась к пресс-секретарю президента Толгонай Стамалиевой, которая после проверки информации заявила, что у президента нет никакого родственника с именем Абдыжапар Жээнбеков.

Напомним, в прошлом году на встрече с жителями Кеминского района глава государства Сооронбай Жээнбеков заявил, что после вступления на должность президента у него появилось много "родственников" и "друзей", которых он даже не знает.

"Они называют мое имя, когда хотят скорее попасть в больницу или занять какую-то должность. Я требую, чтобы таких сажали в тюрьму", - сказал он.