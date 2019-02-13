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Дети 2-х и 10-ти лет сгорели в пожаре вместе с матерью

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- Оксана Гут
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12 февраля в селе Таш-Добо по улице Октябрьская 45/2 Аламудунского района Чуйской области в пожаре погибли трое человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Среди них женщина А.М.Д. 1985 года рождения и дети – К.М.И. 2017 года рождения и К.Е.И. 2009 года рождения. Они находились в складском помещении.

В пресс-службе ведомства VB.KG отметили, что неизвестно, что в нежилом помещении делали погибшие. Это и причины возгорания уточняются. Также пока не ясно, погибли ли все трое от угарного газа или из-за огня.

Вызов в пожарную службу поступил в 15.15 часов. Спасательная машина прибыла на место спустя 11 минут, в 16.19 возгорание удалось локализовать. Потушен огонь был лишь в 17.30. Всего сгорело 100 кв.м. шиферной кровли.


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URL: https://www.vb.kg/376726
Теги:
МЧС, погибшие, пожар, правительство, Чуйская область, Кыргызстан, погиб ребенок
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