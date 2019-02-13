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В постройке, где сгорела мать с детьми, проживали ее муж и свекровь

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- ВБ
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ГУВД Чуйской области: подробности по факту пожара, возникшего в хозяйственной постройке дома в селе Таш-Добо. 12 февраля 2019 года примерно в 16:15 часов в дежурную часть ОВД Аламединского района поступило сообщение о пожаре, возникшем в хозяйственной постройке дома в селе Таш-Добо.

На место происшествия немедленно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. Сотрудниками милиции в ходе осмотра указанного места в сарае, где произошел пожар, обнаружены тела 34-летней А.М. и ее двух несовершеннолетних детей в возрасте 10-ти и 2-х лет.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Назначены все необходимые экспертизы.

В ходе предварительного расследования установлено, что женщина проживала по указанному адресу со своим мужем, свекровью и двумя несовершеннолетними детьми. По полученным данным, женщина и ее муж являются инвалидами по слуху.

В ходе мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств происшествия, сотрудниками милиции был опрошен ряд жителей села. По предварительным данным, дома имели место конфликты с кем-то из родственников. Кроме того, опрошенные жители села дали показание, что 12 февраля 2019 года, примерно в 14:00 часов, видели женщину с канистрой, как выяснилось, она заходила в местному жителю и покупала 2 литра бензина. В настоящее время следственной службой даны поручения соответствующим службам для выяснения всех обстоятельств дела.


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URL: https://www.vb.kg/376734
Теги:
ГУВД, погибшие, пожар, попытка суицида, суицид, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, следствие, погиб ребенок
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