Кто эти 22 кандидата на пост главы КТР

Наблюдательный совет КТРК завершил прием заявок от кандидатов на пост директора телеканала. На момент завершения подачи заявок, 17.00 18 февраля 22 кандидата заявили желание возглавить телеканал.

Однако, не все кандидаты представили полный пакет документов. Сейчас наблюдательный совет КТРК решает, кого из претендентов допустить к следующему этапу.

Напомним, срок действующего генерального директора телеканала истекает в середине марта.

1. Малика Курманова

2. Элдар Аттокуров, Заместитель начальника Управления профессионального образования Министерства образования и науки КР

3. Мирбек Мурзабеков, Экс-Член совета директоров ОАО "Кыргызтелеком"

4. Жылдыз Муслимова, радиожурналистка

5. Каарманбек Кулуев, теле, радио, интернет журналист. Первый мультимедиа журналист в КР

6. Мирлан Самыйкожо, акын

7. Адиль Турдукулов, председатель ОФ "Фонд Прогресса"

8. Жайнак Усен уулу, генеральный директор телеканала НТС

9. Болотбек Тиллебаев, Директор дирекции программ телевидения КТРК

10. Ибрагим Нуракун уулу, Глава пресс-службы ЖК

11. Болокбай Шеримбеков, журналист, диктор, автор телепрограмм, отличник телевидения

12. Галина Байтерек, телеведущая

13. Куттумидин Базаркулов, экс-директор Джалал-Абадской областной телерадиоорганизации

14. Алим Токторов, режиссёр

15. Ишен Айтмамбетов

16. Абдихалил Ахматов, главный редактор Баткенской областной общественно-политической газеты "Баткен таны"

17. Дуйшок Мамбетомуров, журналист

18. Сюита Соурбаева

19. Илим Карыпбеков, гендиректор КТРК

20. Сураган Доусубаев,

21. Эркинай Эшанкулова, журналист

22. Замирбек Казакбай уулу