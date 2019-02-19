Солист Театра оперы и балета Фарух Садыркулов занял I место в DANCEMOSСOW

Ведущий солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева Фарух Садыркулов впервые в истории хореографии Кыргызстана занял I место на Международном московском Конкурсе классической, современной сценической и народно-сценической хореографии "DANCEMOSСOW", сообщила руководитель пресс-службы Кыргызского театра оперы и балета Елена Мягкова.

Международный конкурс молодых исполнителей классической, современной и народно-сценической хореографии DANCEMOSCOW был организован при инициативе Института театрального искусства и лично его бывшего Президента и художественного руководителя, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Иосифа Давыдовича Кобзона.

Ежегодно в конкурсе принимают участие молодые таланты - выпускники государственных хореографических училищ, школ, колледжей и лицеев, артисты профессиональных и любительских коллективов, ансамблей и театров танца из самых разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Конкурсная программа была подготовлена с тем расчетом, чтобы артисты смогли продемонстрировать все грани своего таланта и мастерства.

Фарух Садыркулов покорил сердца строгого жюри, среди которых были прославленные мастера, народные артисты СССР Светлана Адырхаева, Борис Акимов, народная артистка России Марина Леонова. Зрители Москвы и гости конкурса сопровождали бурными аплодисментами каждое выступление нашего соотечественника.

В рамках Конкурса прошли конкурсные состязания, встречи руководителей коллективов, мастер-классы профессиональных педагогов, Народных и Заслуженных артистов СССР и Российской Федерации, европейских звезд балетной сцены и постмодерна, совместные выступления победителей Конкурса с именитыми артистами, звездами мировой балетной сцены.

Фарух Садыркулов – выпускник Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, сын талантливого кыргызского танцовщика, заслуженного артиста Республики Досмата Садыркулова. В творческой биографии солиста – работа в "Moscov city ballet", "Астана опера". В репертуаре исполнителя сольные партии в спектаклях русской, зарубежной и национальной классики, в балетах "Лебединое озеро", "Баядерка", "Спартак", "Корсар", "Чолпон", "Бахчисарайский фонтан", "Щелкунчик"…, современная хореография в постановке Бориса Эйфмана - "Роден" и Максата Сыдыкова - "Люди и звери".

Фарух Садыркулов – лауреат престижных Международных конкурсов артистов балета в России, Казахстане, Южной Корее…

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета им А. Малдыбаева Фарух – любимец публики. Танцовщик обладает подлинным артистизмом, совершенством техники исполнения, ослепительной виртуозностью, покоряющим темпераментом, поразительной невесомостью прыжков. Хочется пожелать замечательному артисту дальнейших творческих побед и многочисленных поклонников.