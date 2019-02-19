Шерадил Бактыгулов: Депутаты политизируют вопрос Водного кодекса

Депутаты от фракции "Ата Мекен" вынесли на общественное обсуждение инициативу о внесении поправок в Водный кодекс КР. Они предлагают исключить из него норму "разрешающую деятельность, влияющую на ускорение таяния ледников, с использованием угля, золы, масел или других веществ или материалов, а также деятельность, которая может повлиять на состояние ледников или качество вод, содержащихся в них, и деятельность на ледниках Давыдова и Лысый".

Важно, что именно эти два ледяных массива находятся в зоне работы рудника Кумтор. Внесение поправок может привести к остановке работы предприятия и уходу инвестора. Свое предложение фракция объясняет "экологической заботой о ледниках Кыргызстана". И это несмотря на то, что международная комиссия после ряда исследований сделала заключение о нетехногенной причине таяния ледников нашей республики.

Инициатива "Ата Мекена" уже вызвала серьезный общественный резонанс. Отечественные эксперты решили в рамках круглого стола "Водный кодекс: еще раз об экологической чувствительности законопроекта с точки зрения разумного баланса между экономикой и чистотой природы" обсудить спорный вопрос с депутатами и профильными ведомствами.

Политолог Шерадил Бактыгулов отметил, что создавать подобные инициативы это то же самое, что желать хорошего плавания тонущему кораблю. Таким способом депутаты помогают лишь увеличить отток средств из страны.

- Насколько нам нужны такие законы, которые идут вразрез интересам страны? Более того, прежде чем выдвигать инициативу, должен быть сделан анализ регулятивного воздействия, так как она затрагивает интересы бизнеса. Но он не проведен. Более того, Водный кодекс принят в 2017 году. Закон обратной силы не имеет, у нас же парламент хочет внедрить обратное. Это в корне неверно, - подчеркнул Бактыгулов.

Депутаты не решают вопрос, а лишь создают для государства новые проблемы и политизируют вопрос, добавил политолог. Отметим, круглый стол организован Клубом региональных экспертов "Пикир".