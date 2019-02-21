Девушка, выбросившаяся из окна с 6 этажа, - дочь трудовых мигрантов

Девушка, выбросившаяся из окна квартиры на 6-ом этаже в микрорайоне "Тунгуч", подрабатывала там няней. Ее родители находятся в трудовой миграции в России, здесь есть бабушка. Об этом VB.KG сообщили знакомые самой девушки.

Они предположили, что у 17-летней (исполнится восемнадцать в мае) О.М. могли быть финансовые трудности и, возможно, сейчас ей требуется помощь. По некоторым данным, семья, в которой она работала, обвинила ее в краже.

В ГУВД Бишкека эту информацию никак не прокомментировали, заявив, что ведется следствие, и сообщать что-либо о пострадавшей они не имеют права.

Факт попытки суицида зарегистрирован в ЕРПП Октябрьского района, ведется досудебное производство. Опросить саму пострадавшую пока не представилось возможным.