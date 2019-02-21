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Девушка, выбросившаяся из окна с 6 этажа, - дочь трудовых мигрантов

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- Оксана Гут
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Девушка, выбросившаяся из окна квартиры на 6-ом этаже в микрорайоне "Тунгуч", подрабатывала там няней. Ее родители находятся в трудовой миграции в России, здесь есть бабушка. Об этом VB.KG сообщили знакомые самой девушки.

Они предположили, что у 17-летней (исполнится восемнадцать в мае) О.М. могли быть финансовые трудности и, возможно, сейчас ей требуется помощь. По некоторым данным, семья, в которой она работала, обвинила ее в краже.

В ГУВД Бишкека эту информацию никак не прокомментировали, заявив, что ведется следствие, и сообщать что-либо о пострадавшей они не имеют права.

Факт попытки суицида зарегистрирован в ЕРПП Октябрьского района, ведется досудебное производство. Опросить саму пострадавшую пока не представилось возможным.


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URL: https://www.vb.kg/376889
Теги:
ГУВД, Минздрав, несовершеннолетние, попытка суицида, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, больница
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