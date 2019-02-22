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Прыжок с 6-го этажа: кто довел 17-летнюю девушку до попытки суицида?

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- Оксана Гут
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17-летнюю девушку, спрыгнувшую с 6 этажа в микрорайоне "Тунгуч", напугало появление сотрудников милиции в квартире. Об этом VB.KG рассказали соседи, которые стали свидетелями того страшного происшествия.

Редакции сообщили, что днем 20 февраля в квартиру, где несовершеннолетняя подрабатывала няней, пришли люди с представителями правоохранительных органов якобы по поводу какого-то долга. Что конкретно сделала девушка, собеседники не знают, но точно уверены, что речь шла о возвращении денег.

- По разговорам, причиной попытки суицида было то, что девушка кому-то должна была деньги, эти люди пришли с милицией домой и устроили разборки. Весь разговор строился на этом. Когда девочка встала на окно, ей говорили не делать этого. Что так она никому ничего не докажет. Что все проблемы решаются, и деньги не стоят ее жизни, - отметила одна из очевидцев, живущая напротив.

По ее словам, с девушкой с соседнего балкона разговаривал мужчина в форме. Все это длилось около часа. За это время не были вызваны ни сотрудники МЧС, ни скорая помощь, только милиционеры еще приехали. Это было примерно в 14.20 часов.

По данным пресс-службы МЧС КР, из милиции им позвонили в 14.42. Спустя некоторое время они были на месте. По приезду разделились на группы, кто-то остался внизу, кто-то пошел наверх в квартиру, потому что она якобы была заперта изнутри. Пока вскрывали дверь, девушка уже спрыгнула. Но это не так, считают очевидцы.

- Все слышали, что в комнате, где находилась девушка, были другие люди. Девочка умоляла, чтобы все ушли. И нам показалось, что ее уговорили не прыгать, и она начала спускаться. Но вдруг кто-то крикнул, и она резко прыгнула вниз. Там стояли милиционеры и жители дома, пытались поймать ее с помощью ковра, - сообщил собеседник.

Как оказалось, у бишкекских спасателей в принципе нет специальных средств, хотя бы так называемого натяжного полотна. Это подтвердили редакции в МЧС.

И еще одна деталь, со слов очевидцев, после падения девушки скорая помощь приехала спустя 20 минут. Все это время она лежала на земле с тяжелыми травмами.

- Какой-то мужчина делал ей искусственное дыхание и массаж сердца. Остальные просто стояли и смотрели, - заключила очевидец.

Напомним, 20 февраля в столичном микрорайоне "Тунгуч" девушка О.М. 2001 г.р. спрыгнула с 6-го этажа. В больницу ее доставили в крайне тяжелом состоянии. Насколько известно, родители девушки на заработках в России, а в квартире, откуда и спрыгнула, она подрабатывала няней.


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URL: https://www.vb.kg/376899
Теги:
ГУВД, МЧС, скорая помощь, несовершеннолетние, попытка суицида, трудовая миграция, Бишкек, Кыргызстан, деньги, пострадавшие, больница
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Комментарии
Читатель
22.02.2019, 14:35

Менты пришли "зарабатывать". У них - прям-таки зверские аппетиты. Всех этих вымогателей денег надо сажать.

+1
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Жалоба модератору
Вот ужас.
22.02.2019, 15:20

Ужас. Как в каменном веке.ничего нет.нечем спасать и всяких психологов не нашлось. Я думаю можно Было бы уговорить. Или из соседних окон удержать. эх. Теперь здоровье только угробили.бедная. жаль.

+2
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Жалоба модератору
Мика Мамаев
22.02.2019, 17:50
Карма: +153
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 218
Минусов: 65
Комментариев: 212

Бардак в стране,как это нет натяжного полотна???? Давайте посмотрим на каком авто катаются министр ЧС и его замы),,,продадим 3-4 джипа из гаража МЧС ( а именно авто министра и его замов,ибо по факту они не спасают никого).....2-3 полотна в город где есть 3-5-9 этажки думаю достаточно будет

0
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Жалоба модератору
лайф
22.02.2019, 17:51

сами вынудили ее прыгнуть а после о своем героизме рекламу делают. такая куча ментов не могли ее поймать без травматизма.

0
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