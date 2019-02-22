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За прошлый год в Кыргызстане в пожарах погибло 59 человек, 10 из них дети

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- Оксана Гут
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В 2018 году в пожарах погибли 59 человек, 10 из них дети, спасено 79 граждан. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе МЧС КР.

По данным ведомства, основная причина возгораний – неосторожное обращение с огнем. На втором месте – неправильная эксплуатация электрических приборов, далее – неправильная эксплуатация отопительных печей в жилых домах.

Всего зарегистрировано 4808 пожаров. Больше всего возгораний произошло в жилом секторе – 2308. Что касается регионов, то лидирует Чуйская область – 1542 зафиксированных факта, далее идет Бишкек – 854, Джалал-Абадская область – 642, Ошская – 641. Меньше всего в Нарынской области – 151 случай.

В январе произошел 191 пожар, тогда как в 2017 году за тот же период – 421.

Погибли 4 человека, 11 спасено.

За февраль пока статистики нет.

Но, как известно, в этом месяце трагедия коснулась нескольких семей.

11 февраля в столичном жилмассиве Келечек в Бишкеке произошел пожар в частном доме. Родители оставили своих малолетних детей дома одних. В результате дети Т.Н. 2015 года рождения, Т.З. 2016 года рождения и Т.А. 2017 года рождения отравились угарным газом. Они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. На сегодня их состояние немного улучшилось.

12 февраля в селе Таш-Добо Чуйской области в пожаре погибли двое детей – 2-х и 10-ти лет и их 34-летняя мать. Позже появилось сообщение, что женщина намерено подожгла пристройку к дому. Причины этого страшного поступка до сих пор выясняются.

20 февраля в Таласской области в результате отравления угарным газом погибли женщина 1982 г.р. и ее дочь К.А. 2004 г.р. Еще двое детей 2004 и 2013 г.р. в тяжелом состоянии находятся в больнице. Как выяснилось, мать, пытаясь согреть дом, оставшийся без электричества из-за неуплаты, развела костер в ведре прямо в доме.


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URL: https://www.vb.kg/376908
Теги:
дети, Джалал-Абадская область, Ошская область, погибшие, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, погиб ребенок, МЧС
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