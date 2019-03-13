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Что делать, чтобы депутаты не "передрались" из-за мандатов на выборах-2020?

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- Оксана Гут
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По плану, в 2020 году должны состояться выборы нового состава Жогорку Кенеша. За год до их проведения нынешние парламентарии обязаны принять ряд поправок в выборное законодательство, которые, по мнению самого президента Сооронбая Жээнбекова, позволят провести голосование максимально честно и прозрачно.

Поменять некоторые условия так скажем "политической игры" вздумали и сами ее потенциальные участники. Депутаты Жогорку Кенеша – Исхак Масалиев и Жанар Акаев инициировали свои изменения в закон "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР". В частности, они предлагают совершенствовать избирательную систему за счет внедрения электронных машин для голосования (ЭМГ). И сделать это за счет грантов международных организаций.

Поправки, как отмечается в справке-обосновании к ним, разработаны в целях сокращения "человеческих факторов", обеспечения доверия избирателей ко всем этапам избирательной кампании: при организации голосования, подсчете голосов и установления итогов голосования.

Инициаторы, перечисляя преимущества ЭМГ, ссылаются на опыт Бельгии, Великобритании, Дании, Германии, Ирландии, Италии. Где исследования показали, что при электронной системе:

- значительном ускоряется подведения итогов голосования;

- отсутствуют ошибки при подсчете бюллетеней;

- обеспечивается принцип "прозрачности" выборов;

- облегчается труд избирательных комиссий, снижаются риски от ошибок, связанных с усталостью;

- экономится бумага, так как нет необходимости печатать и перепечатывать списки;

- можно использовать многоязычные интерфейсы.

Также это удобно для избирателей с ограниченными физическими возможностями.

Но кроме прочего, эксплуатация ЭМГ поможет избежать казусных моментов в процессе разделения депутатских мандатов внутри политических партий.

Как объясняют сами депутаты, на протяжении последних лет имеется проблема распределения мандатов, которая создает раскол внутри партии.

А с помощью электронной машины для голосования избиратели смогут высказать свое предпочтение, отдав голос за определенного кандидата. Тем самым взяв на себя "тяжелое" бремя по распределению депутатских мандатов между представителями партий.

Проект закона вынесен на общественное обсуждение. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте Жогорку Кенеша.


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URL: https://www.vb.kg/377194
Теги:
выборы, закон, законопроект, парламент, информационные технологии, Жанарбек Акаев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Исхак Масалиев
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Комментарии
Катя
13.03.2019, 15:06

У каждого совесть должна быть

0
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Жалоба модератору
Юрист
13.03.2019, 15:07

я думаю Жанар и Масалиев уже беспокоится о своих шкурах, на верное думает как схватится за мандат, это у них главное проблема они даже про народа не думает только о себе, а то тут стоит другие проблемы как Таза Суу и тому подобное но их это вопрос как не волнует.

+1
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Чоро
13.03.2019, 15:10

Исхак Масалиев менен Жанар Акаев эрте кундон эле кайда шашат ошол келген граттарды мектеп, бала-бакча, жол курганы иштетсе болбойбу созсуз бир нерсе кылып туруу керекпи, Кыргыздын жакшы макалы бар Озун ойлогондон олгончо кач деген булар кыратпай калдыго куруу эле кыйкырган популистер.

0
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вова
13.03.2019, 15:11

Выборы партии 2020 году значит по этому зашевелились депутаты. Надо принять меры по депутатом которые не работают и не приходят на работу вон не которые по 10 месяцев не приходят на работу зачем народ должен платить за таких придурков не способен работать пусть сдаст мандат и едет куда хочет. надо отобрать мандаты всех депутатов которые без причины месяц работы пропустили.

+1
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Мира
13.03.2019, 15:13

А может мы проголосуем автоматически Жанара и Масалиева. Это же намек .

-1
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Бакыт
13.03.2019, 15:13

Народ должен знать за кого голосует, если Президент и Жогорку кенеш одобрит по чему бы нет. Не будет такого беспредела как подкуп голосов во время правления Атамбаева...

-1
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Нина Горобец
13.03.2019, 15:17

Если бы еще уменьшить количество будущих депутатов хотя бы наполовину это было бы акты и мудрым решением

+1
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Иосиф Сталин
13.03.2019, 15:27

Расстрелять.

0
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Арстан
13.03.2019, 15:54

Уважаемая редакция, хотел заметить, что  на сайте ЖК есть только законопроект  от группы Мирлана Бакирова,  а варианта Масалиева до сих пор нет.   Он всем рассказал о своем варианте, но не вывесил на сайте. Это несерьезно. Спросите когда он это сделает?  И второй вопрос который надо задать ему и Бакирову: а будут ли общественные слушания? 

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Сэм
13.03.2019, 16:32

Эти двое языкастые, только на словах умеют удивить. У них только ораторская речь и все, в деле ничего и не показывали

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Аза
13.03.2019, 16:32

А что уже начилось перед выборный гонки.

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Бакыт
13.03.2019, 16:35

А почему нельзя уменьшить количество депутатов до 45 ? И выбирать только кандидата, а не партию ? Вроде недавно пошла хорошая волна на эту тему в интернете, но что-то затихло все ! Нам не нужны 120 депутатов, хватит и 45 ! И голосовать мы должны за реального человека, а не за партию где места продаются ! Надо продолжить поднимать эту тему, особенно для молодежи ! Иначе опять обманут нас ! Молодежь ! Проснитесь ! Давайте примем меры, давайте что-то делать ! Иначе в следующий парламент опять пройдут (купят места) эти же базаркомы, бандиты и коррупционеры и будут с умным видом учить нас жизни ! У тех кто сейчас во власти был кредит доверия народа, они не оправдали себя ! Погрязли в коррупции, воровстве, скандалах и грязи ! За столько времени не смогли поднять уровень жизни в стране, тогда хватит ! Идите с миром на покой, уступите место молодым кадрам ! Дайте нам по настоящему поднять страну, улучшить уровень жизни населения, вывести Кыргызстан из той ямы куда загнали её вы ! 

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Нина Горобец
13.03.2019, 16:37

Будет саиыи правильным решением сократить количество будущих депутатов хотя бы на половину

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Марина
13.03.2019, 16:39

Если дерутся, то надо сажать в тюрьму! Логика проста, если же они заплатили бешеные деньги в партию и при этом не прошли, то будет конфликт, значит налицо нарушение законов. Голоса будут приносить уважаемые люди, а мандаты получат денежные! 

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Тима
13.03.2019, 17:05

Как всегда дежурные депутаты, говорит только думая о своих личных интересах больше ни чего и не стоит удивляться что они так говорит или предложили такие инициативы 

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Катехизис
13.03.2019, 17:21

Чтобы депутаты не передрались за мандаты на выборах 2020, надо надеть на всех депутатов смирительные рубашки, как на буйных больных в психбольнице и выпускать на дебаты только в намордниках.

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Мика Мамаев
13.03.2019, 17:38
Карма: +165
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Давайте проверем референдум,Я за одномандатные выборы,,,,Партийность- это шаг к коррупции,к чёрту партии,,,,проходимцы прочь с ЖК КР,,,

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Ас
13.03.2019, 18:49

Дайте людям по калашу они с радостью устроят судный день депутатам

а так пусть депутаты друг друга перебьют  бюджет КР вздохнет  средства перенаправим на соц блок 

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