Мэрия столицы убрала 20 точек стихийной торговли на Орто-Сайском рынке

Около Орто-Сайского рынка по улицам Юнусалиева и Суеркулова снова прошел рейд по наведению порядка в сфере торговли.

Мероприятие проведено сотрудниками Октябрьского акимиата и санитарно-экологической инспекции совместно с УВД Октябрьского района.

20 стихийных торговых точек прекратили свою работу, проведена разъяснительная беседа о недопустимости торговли продуктами питания с земли.

Дорогие горожане! Муниципалитет предупреждает, что уличная стихийная торговля продуктами опасна для здоровья, и просит вас соблюдать правила торговли на территории города Бишкек.

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