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Мэрия столицы убрала 20 точек стихийной торговли на Орто-Сайском рынке

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- ВБ
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Около Орто-Сайского рынка по улицам Юнусалиева и Суеркулова снова прошел рейд по наведению порядка в сфере торговли.

Мероприятие проведено сотрудниками Октябрьского акимиата и санитарно-экологической инспекции совместно с УВД Октябрьского района.

20 стихийных торговых точек прекратили свою работу, проведена разъяснительная беседа о недопустимости торговли продуктами питания с земли.

Дорогие горожане! Муниципалитет предупреждает, что уличная стихийная торговля продуктами опасна для здоровья, и просит вас соблюдать правила торговли на территории города Бишкек.

Если у Вас есть жалобы или предложения Вы можете отправить их через мобильное приложение "Bishkek 312". Его можно скачать приложение через PlayMarket и AppStore. Для активации приложения необходимо также указать свои личные данные – фамилию, имя и мобильный телефон, а также войти в ту или иную группу.


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URL: https://www.vb.kg/377286
Теги:
мэрия, нарушения, рынок, Бишкек
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