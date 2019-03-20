Погода
$ 69.74 - 69.84
€ 79.08 - 79.60

Уроженец Кыргызстана получил 2,5 года за гибель людей при пожаре в его цеху

237  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Суд приговорил московского предпринимателя Аламбека Тогузакова к 2,5 годам колонии общего режима после пожара, при котором погибли 12 человек, со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову сообщает РИА Новости.

"Приговором суда Аламбек Тогузаков признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях, и ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказала она.

Установлено, что Тогузаков с июня 2015 по январь 2016 года не обеспечил соблюдение правил пожарной безопасности на территории арендуемых им помещений на улице Стромынка в Москве. В результате вечером 30 января 2016 года в одном из помещений произошел пожар на площади три тысячи квадратных метров и обрушение кровли. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела двенадцати человек, в том числе малолетнего ребенка.

Кроме того, с середины 2015 по январь 2016 года подсудимый незаконно принял на работу двух иностранцев, нелегально находящихся на территории РФ. В ходе расследования обвиняемый признал свою вину.

От редакции VB.KG отметим, что Тогузаков Аламбек Имаркулович согласно открытой базе данных индивидуальных предпринимателей в РФ, является гражданином России. Родился в Ошской области, Баткенском районе, селе Палал-Ооз.

А вот, как выглядело место пожара буквально через несколько часов после разыгравшейся трагедии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377310
Теги:
погибшие, пожар, Россия, суд, Москва, Кыргызстан, пострадавшие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  