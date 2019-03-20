Уроженец Кыргызстана получил 2,5 года за гибель людей при пожаре в его цеху

Суд приговорил московского предпринимателя Аламбека Тогузакова к 2,5 годам колонии общего режима после пожара, при котором погибли 12 человек, со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову сообщает РИА Новости.

"Приговором суда Аламбек Тогузаков признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях, и ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказала она.

Установлено, что Тогузаков с июня 2015 по январь 2016 года не обеспечил соблюдение правил пожарной безопасности на территории арендуемых им помещений на улице Стромынка в Москве. В результате вечером 30 января 2016 года в одном из помещений произошел пожар на площади три тысячи квадратных метров и обрушение кровли. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела двенадцати человек, в том числе малолетнего ребенка.

Кроме того, с середины 2015 по январь 2016 года подсудимый незаконно принял на работу двух иностранцев, нелегально находящихся на территории РФ. В ходе расследования обвиняемый признал свою вину.

От редакции VB.KG отметим, что Тогузаков Аламбек Имаркулович согласно открытой базе данных индивидуальных предпринимателей в РФ, является гражданином России. Родился в Ошской области, Баткенском районе, селе Палал-Ооз.

А вот, как выглядело место пожара буквально через несколько часов после разыгравшейся трагедии.