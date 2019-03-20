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Двое пострадавших от взрыва на АЗС в Оше - у одного сгорело лицо

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- Марина Осипова
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По уточненным данным, взрыв произошел на АЗС на улице Петрова, напротив дома №47. На место прибыли мэр города, начальник ГУВД и глава Ошского кенеша.

Пожарные отчитались, что с аэропорта была пригнана спецтехника, с помощью которой охладили две цистерны на АЗС, из-за которых оставалась угроза повторного взрыва. В связи с чем в эвакуации жителей домов, находящихся рядом с АЗС, нет никакой необходимости. Очаг локализован. На месте взрыва осталась глубокая воронка.

В результаты взрыва двое пострадавших - заправщик и водитель авто, который только заехал на заправку. Оба в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. У заправщика сильно обгорело лицо, у водителя ранения в руку от осколков.


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URL: https://www.vb.kg/377320
Теги:
местный кенеш, Ош, Ошская область, пожар, АЗС, Кыргызстан, пострадавшие, мэрия
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