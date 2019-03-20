Двое пострадавших от взрыва на АЗС в Оше - у одного сгорело лицо

По уточненным данным, взрыв произошел на АЗС на улице Петрова, напротив дома №47. На место прибыли мэр города, начальник ГУВД и глава Ошского кенеша.

Пожарные отчитались, что с аэропорта была пригнана спецтехника, с помощью которой охладили две цистерны на АЗС, из-за которых оставалась угроза повторного взрыва. В связи с чем в эвакуации жителей домов, находящихся рядом с АЗС, нет никакой необходимости. Очаг локализован. На месте взрыва осталась глубокая воронка.

В результаты взрыва двое пострадавших - заправщик и водитель авто, который только заехал на заправку. Оба в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. У заправщика сильно обгорело лицо, у водителя ранения в руку от осколков.