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Суд удовлетворил иск Орзубека Назарова на 10 млн сомов к МВД… частично

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- Оксана Гут
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Суд постановил взыскать с МВД КР 256 тысяч 452 сома в пользу именитого боксера Орзубека Назарова за ДТП, в котором пострадала его дочь. 100 тысяч из них в качестве морального ущерба.

Дело о ДТП, произошедшем полтора года назад, сегодня, 28 марта, рассматривалось в Первомайском районном суде Бишкека.

Напомним, 19 августа 2017 года на перекрестке проспекта Чуй и улицы Т.Молдо мотоцикл, на заднем сидении которого находилась 17-летняя Аделина, врезался в "Тойоту". В результате погибло двое человек, еще несколько пострадали. В том числе дочь многократного чемпиона – она больше недели лежала в коме. Аварию спровоцировала патрульная машина, устроив погоню за мотоциклом.

Орзубек Назаров подал иск в суд на Министерство внутренних дел. Сумма иска составила 10 миллионов сомов.

На скамье подсудимых оказались двое сотрудников дорожной милиции - Улан Султангазиев и Шукур Умиров. Последнего судья по делу – Мирлан Термечиков - признал невиновным. Следствие доказало, что его не было в той патрульной машине, устроившей погоню.

А Улана Султангазиева взяли под стражу в зале суда. Суд постановил, что он незаконно устроил погоню за мотоциклом, а также не оказал помощь пострадавшим в ДТП, скрывшись с места происшествия.


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URL: https://www.vb.kg/377448
Теги:
ДТП, суд, Бишкек, Кыргызстан, ущерб, МВД, Орзубек Назаров
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