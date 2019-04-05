В Питере проходит суд по взрыву в метро. На скамье и двое кыргызстанцев

Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга устроили акцию протеста в суде. Об этом сообщает ТАСС.

Краткосрочная акция, которая продолжалась всего минуту, произошла накануне, 4 апреля, во время перерыва выездного заседания Московского окружного военного суда в Петербурге.

"Фигуранты, находясь в застекленном боксе в зале суда, выстроились с плакатами, на которых они написали, что являются невиновными. На листах бумаги они написали: "Мы невиновны", "Нас подставили", "Вы увидите, что на нас ничего нет" и приложили их к стеклам изолирующего бокса. Акция быстро была прекращена приставами. Заседание продолжилось", - пишет ТАСС.

Другие СМИ сообщают, что акция продолжалась одну минуту, после этого заседание продолжилось, но самодельные транспаранты у подсудимых не изъяли.

Отметим, в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга обвиняются 11 человек, в том числе выходец из Кыргызстана Акбаржон Джалилов. По данным следствия, он привел в действие взрывной механизм. Кроме того, были задержаны еще два кыргызстанца – братья Аброр и Акрам Азимовы. Они неоднократно заявляли о своей непричастности к преступлению.

Теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Взрыв унес жизни 16 человек, еще 100 человек получили травмы и ранения.