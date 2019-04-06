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Каптагаев про Атамбаева: до же чего может опуститься человек...

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- Елена Цой
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Экс-глава Иссык-Кульской обалсти Эмилбек Каптагаев "разнёс" выступление Алмазбека Атамбаева после съезда "атамбаевской" СДПК.

Каптагаев на своем аккаунте в Facebook написал буквально следующее:

"Жалкое зрелище смотреть на итоговый брифинг СДПК (с Атамбаевым)... Стоит человек и плачется... человек, который только вчера сажал невинных людей в тюрьму, вертел судами и правоохранительными органами как хотел, устраивал гонения и давления на любого, кто осмеливался возражать, публично оскорблял кого хотел и как хотел...наклеивал всякого рода ярлыки... сегодня стоит и плачется публично перед журналистами. Причем плачется достаточно артистично... видите ли аж 10 человек не смогли прибыть на съезд из за давлений власти, даже партийную конференцию пришлось проводить там у кого то дома, потому что власти не дают помещение... да еще осмеливается клясться, что он чист как младенец... Боже ты мой, до чего же может опуститься человек...".

Судя по последней информационной активности экс-президента, стоит ожидать заявления Атамбаева на это заявление Каптагаева.


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URL: https://www.vb.kg/377689
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Эмилбек Каптагаев, СДПК, Кыргызстан, СДПК без Атамбаева, экс-президент
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