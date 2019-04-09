"Сарай" спорта, или кто виноват в жутком состоянии Дворца им. Кожомкула

В минувшие выходные гитарист российского рэпера Басты Николай Сарабьянов на своей странице в Instagram опубликовал видео, в котором он раскритиковал состояние концертного зала Дворца спорта имени Кожомкула в Бишкеке. В частности, он обратил внимание своих подписчиков на изодранные сиденья и другие детали концертного зала, в котором группа выступала накануне.

Большинство кыргызстанцев в комментариях к видео поддержало критику представителя российского шоу-бизнеса. Так, одним из них был задан вопрос, куда уходят деньги от концертов, которые практически ежедневно проходят во Дворце спорта?

Этот вопрос редакция VB.KG адресовала директору ГУ "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения", в ведении которого находятся Дворец спорта имени Кожомкула и стадион, Канату Шабданбаеву, который объяснил, что нынешнее руководства теперь не имеет возможности распоряжаться финансовыми средствами, поступаемыми от аренды зала спортивного учреждения.

- Дело в том, что я только год работаю на должности директора, и к моменту моего вступления в должность Дворец спорта перестал быть государственным предприятием (ГП), которое обеспечивалось исключительно самофинансированием. Теперь же Дворец спорта имеет статус государственного учреждения (ГУ), которое существует на дотации государства. Поэтому мне не понятно, почему, когда он имел статус ГП, прежнее руководство не занималось ремонтом. Деньги от концертов поступали. Со своей же стороны хочу заверить, что в июне уже будет начат капитальный ремонт Дворца спорта. Даже бассейн вновь заработает. Спонсоров для этого я уже нашел, - заверил Шабданбаев.

Отметим, прежним руководителем ГУ "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения" был Максат Рыспаев, который вступил в должность в январе 2017 года. До него эту 2 года эту должность занимал Эдиль Касенов.