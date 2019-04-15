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В Кыргызстане нет бланков свидетельств о рождении. Причем тут Сапар Исаков?

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане нет бланков свидетельств о рождении. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Государственной регистрационной службе (ГРС).

- Мы разобрались в этой ситуации. Оказалось, что нехватка бланков связана с задержкой в компании ОсОО "Гознак". Там сказали, что сами объяснят причину произошедшего. При этом в компании подчеркнули, что через 2-3 дня поставки возобновятся, - прокомментировали в ГРС КР.

ОсОО "Госзнак" создана в структуре компании "Континент Принт". После 2010 года 65% акций были национализированы и находятся под управлением Фонда по управлению государственного имущества. Остальными акциями владеют Олег Подобедов, его супруга Наталья Давиденко и еще один Давиденко - Геннадий.

Редакция VB.KG обратилась за комментарием в "Континент Принт", там обещали предоставить информацию позже.

Отметим, что ОсОО "Гознак" получило право на изготовление бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния в 2017 году. Тогда компания предложила наибольшую цену, но это не помешало ей выиграть. Что, в принципе, в ГРС в последнее время происходит постоянно.

В июне 2018 года Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями сообщила, что по факту проведения данного тендера было возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что за 5 дней до объявления результатов на согласование в ГРС поступил проект распоряжения от премьер-министра КР (тогда премьер-министром был Сапар Исаков. -VB.KG), где уже было определено название предприятия - ОсОО "Гознак".

Кстати, редакция VB.KG направила в Финпол запрос о результатах той проверки.


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URL: https://www.vb.kg/377861
Теги:
ГРС, паспорт, тендер, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан, Сапар Исаков
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