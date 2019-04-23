Малыши спят по четверо в кроватках и на полу. Видео было снято в Бишкеке

Видео, на котором дети спят вчетвером на одной кровати и даже на полу, было снято в бишкекском дошкольном учреждении №1. Об этом VB.KG сообщила начальник Управления образования города Бишкека Сауле Мейерманова.

- К сожалению, это видео действительно было снято в нашем детском саду. Сейчас в детский сад №1 выехали сотрудники управления, чтобы выяснить все обстоятельства. По предварительной информации, там недавно закончили ремонт, но он оказался некачественным. Строители вернулись, чтобы переделать свою работу. В тот день в помещениях пахло краской, чтобы дети не отравились было решено всех собрать в одну группу. После выяснения всех обстоятельств директор садика будет наказана, - прокомментировала Сауле Мейрманова.

Она подчеркнула, что детский сад на время ремонта должен быть закрыт. Однако руководитель дошкольного учреждения не обратилась в Управление, чтобы продлить время закрытия на ремонт.

- Возможно родители уговорили директора пораньше открыть садик. Многим не с кем оставлять детей. Самое обидно, что это действительно хороший детский сад. На него почти не поступает жалоб, - сказала глава городского Управления образования.

Напомним, накануне в социальных сетях появилась видеозапись тихого часа в детском саду. Малыши спали на кроватках по три-четыре человека. Некоторые дети лежали на полу.