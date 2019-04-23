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На деньги от борьбы с коррупцией построят новые корпусы в 15 школах

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- ВБ
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На средства, поступившие на специальный счет от борьбы с коррупцией будут построены новые корпусы в 15 средних школах Чуйской области и городов Бишкек, Ош, сообщает пресс-служба президента.

Об этом было сказано сегодня, 23 апреля, во время посещения Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым средней школы в селе Орок Сокулукского района Чуйской области и средней школы № 59 в г. Бишкек.

Сооронбай Жээнбеков, ранее посетив несколько школ и ознакомившись с их состоянием, обещал, что средства от борьбы с коррупцией, поступающие на спецсчет, будут направлены на строительство новых школ или дополнительных корпусов.

В прошлом году от борьбы с коррупцией в государство были возвращены денежные средства и имущество на сумму более 5 млрд сомов. Министерство финансов республики из этих средств направляет необходимую сумму на строительство школ или дополнительных корпусов в Чуйской области, городов Бишкек и Ош.

Министерство финансов направит средства на строительство дополнительных корпусов школ, которые были определены по итогам анализа межведомственной комиссии.

В городе Бишкек: школа-гимназия № 12, комплекс-гимназия № 69, средняя школа № 54, средняя школа № 18, средняя школа № 59, школа-гимназия № 72, средняя школа № 16.

В Чуйской области: Новопавловская средняя школа, Атбашинская средняя школа, Орокская средняя школа, школа им. Ч.Айтматова в Новопавловке, школа в Нижней-Ала-Арче, школа им. Т.Актанова в селе Кашка-Суу, школа им. Баранова № 2 в селе Новопокровка.

В городе Ош: школа-гимназия Нариман № 7.

В будущем средства будут направлены во все регионы республики, где ощущается нехватка средних учебных заведений.


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URL: https://www.vb.kg/378021
Теги:
Азиз Суракматов, Сооронбай Жээнбеков, Ош, президент, строительство, Чуйская область, школа, Бишкек, Кыргызстан, мэр
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