Мама мальчика, над которым жестоко издевался дядя, уже летит в Бишкек

Институт Омбудсмена КР сообщает, что в связи с появившейся в СМИ информацией об издевательствах над 9-летним мальчиком со стороны родственника заместитель Омбудсмена КР Е. Алимбаев направил письмо-запрос в Управление социального развития Первомайского района г. Бишкек с просьбой предоставить исчерпывающую информацию по данному ребенку, о его семье, а также о мерах, предпринимаемых Управлением по планированию мероприятий, направленных на улучшение жизни этого мальчика.

А в связи с тем, что Первомайский районный суд города Бишкек проявил необоснованную "гуманность" и отпустил под подписку о невыезде обвиняемого в жестоком обращении и насилии по отношению к ребенку, Омбудсмен Кыргызской Республики Токон Мамытов взял данное дело под личный контроль.

В настоящее время представители Акыйкатчы уже посетили пострадавшего мальчика в Городской детской клинической больнице №3 в отделении нейрохирургии и побеседовали с медицинскими работниками, а также переговорили с директором школы №86 (в н/с "Калыс-Ордо") и классным руководителем ребенка.

Сотрудники аппарата Омбудсмена КР также будут внимательно мониторить действия государственных органов по данному вопросу, а именно: действия Управления социального развития Первомайского района г. Бишкек, поскольку ребенок полусирота; действия правоохранительных и судебных органов, которые будут принимать процессуальные и судебные решения в отношении 32-летнего Б.С. Кроме того представители Акыйкатчы в настоящее время ведут работу по размещению пострадавшего мальчика, после его выписки из больницы и до приезда его матери, в детском социальном учреждении или кризисном центре.

– Ребенку, после столь жестокого обращения и насилия, конечно же, нужна защита и соответствующая профессиональная социальная и психологическая помощь, – считает Токон Мамытов.

По поступившей информации, мама мальчика уже вылетела из России и направляется домой.