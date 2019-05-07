Продолжается сбор подписей в поддержку журналиста Ыдырыса Исакова

Представители медиасообщества и Центр медиа развития расценили судебный иск против журналиста "Азаттык" Ыдырыса Исакова, как попытку ограничить свободу слова.

Поводом судебной тяжбы стало журналистское расследование "Ош: салыктан буйтаган "ишкерлер" ("Ош: скрывшие налоги "предприниматели"). Один из героев, которые упоминаются в статье - полковник милиции в отставке Жалил Атамбаев – подал на журналиста в суд с требованием выплатить ему моральную компенсацию в размере 50 млн сомов.

- Cоздается ощущение, что такая непропорционально высокая сумма моральной компенсации направлена только на то, чтобы оказать на Ыдырыса, лауреата премии за лучшее журналистское расследование имени Улана Эгизбаева, моральное давление, помешать работе журналиста и остановить дальнейшие расследования.

Мы считаем, что Ыдырыс проводит самую важную для журналиста работу – расследование в целях борьбы с коррупцией и поддержания общественного интереса. Актуальность журналистских расследований, в стране строящейся демократии и провозглашающей борьбу с коррупцией, трудно переоценить. В основе любого журналистского расследования поиск информации в интересах общества, которую заинтересованные лица пытаются от него скрыть, - говорится в сообщении Центра медиа развития.

Отметим, после выхода статьи Ыдырыса Исакова Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело по фактам о которых написал журналист. Факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 232 УК КР (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей.

Центр медиа развития призвал Жалила Атамбаева отозвать иск и обратиться в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ для досудебного урегулирования конфликта.

На фото журналист Ыдырыс Исаков