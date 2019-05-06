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Случайность или убийство? В Бишкеке мужчина спрыгнул с окна 8-го этажа

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- Оксана Гут
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Мужчина спрыгнул с 8 этажа многоэтажки в Бишкеке и погиб. Информацию об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе МЧС КР.

5 мая в 8.35 часов диспетчеру Службы спасения по городу Бишкек поступила информация о том, что по улице Исанова мужчина хочет прыгнуть с 8 этажа.

Спасатели прибыли на место в 8.45 часов. По прибытии спасателей мужчина сидел на подоконнике 8 этажа.

Проведение спасательных работ с крыши здания не представлялось возможным, так как не было доступа в чердачное помещение, к тому же и кровля не позволяла проводить спасательные работы.

Сотрудниками милиции и службы спасения было принято экстренное решение о вскрытии двери в 9.25 часов. Но на момент вскрытия мужчина уже выпрыгнул из окна.

В пресс-службе МЧС отмечают, что в целях эвакуации мужчины с использованием лестницы на место был ранее вызван АКП-50 (автоподъемник коленчатый пожарный), но он был возвращен с пути следования, так как, опять же, мужчина уже спрыгнул.

Личность погибшего устанавливается сотрудниками милиции.

Спасатели находились на месте около 45-ти минут.

Со слов участкового милиционера, которые подтверждают спасатели, мужчина говорил, что его заставляет спрыгнуть человек, находящийся в квартире. Но после вскрытия двери внутри никого не оказалось. По предварительным данным, спрыгнувший был пьян.

- Понимаем обеспокоенность и недопонимания относительно данной ситуации, выражаем соболезнования родственникам погибшего, - сказали в ведомстве.

Будет ли проводиться проверка действий спасательных служб, пока не сообщается. В пресс-службе ГУВД Бишкека обещали предоставить информацию позже.


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URL: https://www.vb.kg/378222
Теги:
ГУВД, МЧС, погибшие, суицид, Бишкек, Кыргызстан
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