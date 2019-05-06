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С 7 мая в Бишкеке заработают камеры "Безопасного города" еще на 9 точках

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- ВБ
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С 7 мая 2019 года запускаются в боевой режим очередные аппаратно-программные комплексы (АПК) проекта "Безопасный город" на девяти перекрестках Бишкека, сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи (ГКИТиС).

Перекрестки:

Боконбаева – Манаса;

Чуй – Манаса;

Чуй – Павлова;

Жибек Жолу – Манаса;

Махатмы Ганди – Боталиева;

Жибек Жолу – Курманжан Датки;

Ахунбаева – Байтик Баатыра;

Чуй – Абдрахманова;

Байтик Баатыра – М.Горького.

АПК прошли соответствующие процедуры приемки межведомственной комиссией, согласно государственному контракту.

Ранее все скоростные рубежи и передвижные АПК по проекту "Безопасный город" уже были приняты в промышленную эксплуатацию.

Пресс-служба напоминает, что первый этап проекта включает 110 аппаратно-программных комплексов. В Бишкеке – 42, на автотрассах Чуйской области – 48, и 20 – передвижных АПК.


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URL: https://www.vb.kg/378228
Теги:
Госагентство связи, ДТП, ПДД, безопасность, Бишкек, Безопасный город
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Комментарии
Реал
06.05.2019, 12:30

Проект заработал и дает неплохие результаты

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Читатель Вечерки
06.05.2019, 13:19

Реал

Проект заработал и дает неплохие результаты

Особенно в карман Шаршембиева и Ко, которые протащили таки через тендер российскую компанию, которая вообще не имела права принимать участие в тендере.

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Вадим
06.05.2019, 14:22

А мне хочется узнать, какое количество штрафов выписан, на какую сумму и сколько из них оплачено?

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Ооо
06.05.2019, 15:20

Знаки только налево поставьте метров за 20 а не перед перекрестком, трудно не знающему город ориентироваться. Зато штраф 3000 сом

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