С 7 мая в Бишкеке заработают камеры "Безопасного города" еще на 9 точках

С 7 мая 2019 года запускаются в боевой режим очередные аппаратно-программные комплексы (АПК) проекта "Безопасный город" на девяти перекрестках Бишкека, сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи (ГКИТиС).

Перекрестки:

Боконбаева – Манаса;

Чуй – Манаса;

Чуй – Павлова;

Жибек Жолу – Манаса;

Махатмы Ганди – Боталиева;

Жибек Жолу – Курманжан Датки;

Ахунбаева – Байтик Баатыра;

Чуй – Абдрахманова;

Байтик Баатыра – М.Горького.

АПК прошли соответствующие процедуры приемки межведомственной комиссией, согласно государственному контракту.

Ранее все скоростные рубежи и передвижные АПК по проекту "Безопасный город" уже были приняты в промышленную эксплуатацию.

Пресс-служба напоминает, что первый этап проекта включает 110 аппаратно-программных комплексов. В Бишкеке – 42, на автотрассах Чуйской области – 48, и 20 – передвижных АПК.