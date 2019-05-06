С 7 мая в Бишкеке заработают камеры "Безопасного города" еще на 9 точках

Проект заработал и дает неплохие результаты
С 7 мая 2019 года запускаются в боевой режим очередные аппаратно-программные комплексы (АПК) проекта "Безопасный город" на девяти перекрестках Бишкека, сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи (ГКИТиС).
Перекрестки:
Боконбаева – Манаса;
Чуй – Манаса;
Чуй – Павлова;
Жибек Жолу – Манаса;
Махатмы Ганди – Боталиева;
Жибек Жолу – Курманжан Датки;
Ахунбаева – Байтик Баатыра;
Чуй – Абдрахманова;
Байтик Баатыра – М.Горького.
АПК прошли соответствующие процедуры приемки межведомственной комиссией, согласно государственному контракту.
Ранее все скоростные рубежи и передвижные АПК по проекту "Безопасный город" уже были приняты в промышленную эксплуатацию.
Пресс-служба напоминает, что первый этап проекта включает 110 аппаратно-программных комплексов. В Бишкеке – 42, на автотрассах Чуйской области – 48, и 20 – передвижных АПК.