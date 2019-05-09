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Во имя мира не земле. "Бессмертный полк" прошел по улицам Бишкека

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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Праздник Великой Победы в очередной раз объединил в Бишкеке тысячи граждан. С самого утра к парку им. Даира Асанова люди собирались целыми семьями. Пожилые люди, студенты, школьники, малыши, за руку с родителями. Все они дети, внуки, правнуки участников Великой Отечественной войны. Тех, кто сегодня, спустя 74 года, не может сам пройти маршем во имя мира на земле. В руках участников Полка традиционно портреты погибших предков-победителей, у каждого своя история, свой подвиг.

- Это мой прадедушка, он воевал за нас, за мир – он герой, - сказал VB.KG 6-летний мальчик, демонстрируя портрет ветерана. - Он не вернулся с фронта.

Дети сами попросились пройти весь путь "Бессмертного полка", заверили нас сопровождающие школьников взрослые.

- Патриотическое воспитание – это очень важно. Мы стараемся, чтобы дети знали свою историю, помнили о важном, и не допускали ошибок прошлого, - высказались родители.

Акция "Бессмертный полк" проходит в Кыргызстане в пятый раз. И с каждым годом желающих пройти праздничным маршем по улицам столицы все больше. Не пугает граждан и длинный путь в 6,6 километров. Но, на всякий случай, впереди колоны движется машина "Скорой помощи", если вдруг кому-то станет плохо.

В 2018 году "Бессмертный полк" собрал 45 тысяч участников. В этот раз масштаб также велик, но, кажется, полк все-таки поредел. Возможно причина в излишней администрированности. Меры безопасности были изрядно увеличены. В том ли причина, что в шествии участвовал президент страны Сооронбай Жээнбеков? Хотя, ему не впервой. Но дошло до того, что вышедшие из колоны граждане не смогли вернуться в нее обратно. Поэтому многие простояли с портретами ветеранов войны на тротуарах. Приблизиться к самому маршу не давали сотрудники правоохранительных органов. По всему маршруту следования полка дежурили порядка 4 тысяч милиционеров. Хочется думать, что если бы Сооронбай Жээнбеков знал о таких мерах, он бы их отменил...

К сожалению, бюрократическая машина порой дает серьезные сбои. Но, как сказала в беседе с VB.KG 93-летняя ветеран Великой Отечественной войны Нина Васина, важно, чтобы больше не было этой страшной войны. И отметила, что во время акции "Бессмертный полк" люди объединяются и чувствуется их доброта.

P.S. Километровая колона преодолела свой путь чуть более, чем за два часа. "Бессмертный полк" благополучно, напевая песни военных лет и скандируя "Ура!", добрался до площади Победы.

Где после возложения цветов к Вечному огню, собравшиеся почтили память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания.

P.S. К моменту публикации подоспели и фотографии от пресс-службы президента о прохождении "Бессмертного полка" с участием главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/378297
Теги:
ветераны, ВОВ, президент, День Победы, Бишкек, Кыргызстан, Бессмертный полк, Сооронбай Жээнбеков
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