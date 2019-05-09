Встреча, которой не было. Кеминец ушел на фронт в 17, надеясь найти брата

Трех братьев Мурсабаевых навсегда разделили войны. Всю жизнь они пытались найти друг друга, но так и не смогли встретиться. Трагическую судьбу кыргызстанца Жунушалы Мурсабаева и его братьев редакции VB.KG рассказали их внуки.

Жунушалы родился в 1912 году. Когда ему было всего 5 лет, его семье пришлось покинуть родное село в Чон Кемине. В разгар трагических событий 1916 года Мурсабаевы преодолели перевал, разделяющий Кыргызстан и Китай, и пришли в город Кашгар (Синьцзян-Уйгурский автономный округ КНР).

Уркун принес семье Мусабаевых не только горе. Во время перехода родился мальчик, которого родители символично назвали Муса. Малыш, действительно, пережил невыносимо сложный переход через горы, вынес голод, холод и выжил на чужбине.

- Через несколько месяцев родители получили весточку, что на родине стало спокойнее, и они решили вернуться домой. Вот только младший сын, которому тогда было всего 5-6 месяцев, оказался слишком слаб и не пережил бы возвращения. Родители решили оставить его на время у одной женщины уйгурки, с которой подружились в Кашгаре. Они думали, что позже заберут его, но судьба сложилась иначе, - рассказал Нурбек.

Родители неоднократно пытались выйти на связь с семьей, которой оставили сына, но им это не удавалось.

Война и еще одна потеря

Уже в Кыргызстане у Мусабаевых родился еще один сын. Его назвали Джусупом. Несколько лет семья жила благополучно. Старший сын Жунушалы вырос, получил образование и стал работать оперуполномоченным по Кеминскому району. Но в 1941 году началась война. Жунушалы одним из первых призвали в ряды Красной армии. В кавалерийском полку Панфиловской дивизии он подготавливал новобранцев к несению службы. В 1942 году уже его самого отправили на фронт. Там он был дважды ранен. После очередного ранения его перевели в войска связи.

Пока старший брат воевал с фашистами на фронте, на родине в Кыргызстане умерли родители, а младший брат Джусуп, которому тогда было всего 16 лет, остался один.

- Братья постоянно переписывались, поэтому Джусуп знал, что Жунушалы проходит службу в Украине. Как только он достиг призывного возраста, он ушел добровольцем на фронт. Это был 1943 год. Соседи, которые прощались с ним, потом рассказывали, что он надеялся увидеться со старшим братом на войне, - говорит внук воинов.

Надеждам юного Джусупа было не суждено сбыться – он так и не встретился со старшим братом.

Безуспешные поиски

- Дедушка - Жунушалы, узнал о произошедшем только в 1946 году, когда вернулся на родину. После подписания капитуляции Германии он еще какое-то время оставался со своим полком в Украине, где участвовал в операциях по уничтожению оставшихся фашистских группировок, - говорит Нурбек.

Дома Жунушалы стал работать в НКВД, но никогда не бросал попыток найти братьев. Ветеран наводил справки в Кеминском военкомате, ездил на поиски в Москву и искал в архивных документах хоть малейшую зацепку, которая могла прояснить судьбу брата. Но все было тщетно. Параллельно он искал другого брата - Мусу в Китае. Но многочисленные запросы в государственные органы Китая не давали результатов, и о Мусе по-прежнему не было никаких вестей. В 1961 году отношения между СССР и КНР резко ухудшились, надежда найти среднего брата была окончательно утеряна.

Судьба братьев

В 1998 году Жунушалы Мурсабаев умер, так и не получив никаких сведений о своих братьях. Но его дети и внуки не теряли надежды, и продолжали искать. И, наконец, спустя почти 90 лет после Уркуна, появились первые новости о Мусе. Оказывается, после отъезда родителей он остался жить в той самой семье, где его оставили. Мальчика воспитывали как родного сына, правда, приемная мать так и не призналась ему о его настоящем происхождении, и до конца жизни Муса не знал, что в Кыргызстане его ждали и разыскивали родственники. Он женился на местной девушке, всю жизнь жил и работал в Кашгаре, и умер в возрасте 60 лет. Детей у него не было.

А В 2012 году потомки Жунушалы Мурсабаева наконец получили сведения о младшем брате – Джусупе. Подтвердилось, что парень ушел на фронт. Ему удалось получить распределение в роту, расположенную на территории Украины. Но найти брата Джусуп не успел - практически в первые месяцы на фронте 17-летний юноша был убит в бою за освобождение украинского села от немецких захватчиков.

Молодого солдата похоронили в братской могиле. Его внучатые племянники нашли место захоронения. Сейчас там - в селе Липово Днепропетровской области, установлен памятник и мемориал в память о погибших солдатах. В эти дни потомки впервые посетили могилу Джусупа Мурсабаева, чтобы, наконец, почтить его память. Из Кыргызстана они привезли горсть земли с могилы старшего брата, с которым так хотел встретиться Джусуп. Такую же горсть украинской земли привезут к захоронению Жунушалы. Так, спустя более 70 лет братья наконец "встретятся" и обретут покой.

Другие кыргызстанцы, похороненные в Украине

Скорее всего, братская могила в украинской деревне Липово стала последним пристанищем не для единственного кыргызстанца. В списках погибших и погребенных в этой могиле числится еще один человек, который судя по имени, прибыл из Кыргызстана - Мансурбек Турсунбаев. Он погиб в тот же день, что и Джусуп Мурсабаев - 23 октября 1943 года.

Возможно, здесь же захоронены и другие кыргызстанцы, которых до сих пор разыскивают родственники.

Посольство Кыргызстана в Украине, а также украинские власти готовы оказать содействие людям, которые ведут поиски своих пропавших родственников в годы Великой Отечественной Войны.