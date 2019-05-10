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Пожар на нефтебазе в Джалал-Абаде. Эвакуированы почти 2 тысячи человек

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- Екатерина Улитина
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В Джалал-Абаде эвакуированы 2 тысячи человек в связи с пожаром на нефтебазе. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным спасателей, на месте пожара работает уже 10 пожарных расчетов и две автолестницы. Кроме того, привлечены дополнительные силы противопожарной службы Ошской области. Огонь заливают водой и пеной.

- Эвакуированы порядка двух тысяч местных жителей, которые проживают вблизи нефтебазы. Тушение огня продолжается. Ситуация находится под личным контролем начальника Управления МЧС КР по Джалал-Абадской области полковника Абулнасира Закирова. Министр чрезвычайных ситуаций Нурболот Мирзахмедов следит за ситуацией через центр управления кризисными ситуациями, - рассказали в МЧС.

Кроме того, поступает информация о пострадавших. МЧС говорит об одном человеке из числа гражданских лиц. Молодого человека 1995 года рождения с ожогами увезла в больницу машина "Скорой". Мэрия Джалал-Абада сообщает о двух пострадавших. По некоторым данным, второй раненный является сотрудником противопожарной службы. В МЧС эту информацию пока не подтверждают.

Напомним, пожар на нефтебазе в Джалал-Абаде начался сегодня около 10 часов утра. Предположительно горит объект компании "Томас".


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URL: https://www.vb.kg/378310
Теги:
Джалал-Абадская область, пожар, спасатели, Кыргызстан, пострадавшие, МЧС
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