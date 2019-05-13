На журналиста напали при попытке заснять подпольное казино в Оше

Сегодня, 13 мая, на журналиста "Азаттыка" Ыдырыса Исакова напали неизвестные при попытке заснять на видео работу подпольного казино в Оше. Потасовка попала в прямой эфир.

На кадрах видно, что несколько людей выталкивают журналиста из здания, где предположительно и действует игорное заведение. После Исаков разговаривает с пожилым мужчиной – местным жителем. Он сообщает, что в этом казино его сын - игроман проиграл немалую сумму денег, пять автомашин.

На месте уже работают сотрудники милиции. Информацию об этом VB.KG подтвердил пресс-секретарь УВД Оша Замир Сыдыков. В данный момент выясняется, действительно ли под видом зала игровых автоматов в южной столице работает казино.

По предварительной информации, с журналистом все в порядке, он намерен подать иск на сотрудников игорного заведения.