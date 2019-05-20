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Кулматов и Ибрагимов останутся под стражей до 6 июля

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- Екатерина Улитина
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Экс-мэры Бишкека Албек Ибраимов и Кубанычбек Кулматов останутся под арестом в СИЗО до 6 июля. Решение сегодня принял Городской суд Бишкека.

Ранее срок ареста Ибраимова и Кулматова продлил Ленинский суд Бишкека. Городской суд не удовлетворил апелляцию адвоката и оставил подозреваемых под арестом.

Адвокат Сергей Слесарев в разговоре с VB.KG заявил, что решение судов незаконное.

- Председатель Ленинского суда не принимал в производство дело о строительстве школы. Тем не менее, решение о мере пресечения было принято. Это нарушение процессуальных норм. Все решения, принятые с такими нарушениями, подлежат отмене, - сказал Слесарев.

Напомним, Кубанычбек Кулматов обвиняется в том, что построил на деньги компании TBEA школу в Бишкеке. Албек Ибраимов также проходит по делу о школе, на него также заведено уголовное дело, связанное с его деятельностью во время руководства на заводе "Дастан". Эти дела будут рассматриваться на одном судебном процессе.


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URL: https://www.vb.kg/378442
Теги:
Кыргызстан, суд, Албек Ибраимов, Сергей Слесарев, школа, коррупция, Кубанычбек Кулматов, СИЗО
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