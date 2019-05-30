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На журналиста, проведшего расследование по Матраимовым, могут подать в суд

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- Бакыт Стамов
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На журналиста, который провел расследование по якобы переведенным денежным средствам Матраимовых, следовало бы подать в суд. Об этом редакции VB.KG заявил лидер политического движения "Куч биримдиги" Шайлообек Атазов, который в прошлом был экс-депутатом Ошского горкенеша.

По его словам, ни одно из сказанных заявлений журналиста не подтверждено фактами.

- На Райымбека Матраимова журналисты чуть было не повесили все 700 миллионов долларов, которые были выведены из Кыргызстана за несколько лет. То есть различные денежные переводы разных людей пытаются связать с ним. Таким способом при желании можно кого-угодно выставить преступником. Тот же предприниматель из Китая, уверен, со многими в Кыргызстане как-то соприкасался. Да, выходит, что этот китайский бизнесмен Айэркин Саймати, о котором говорится в расследовании, вывел из Кыргызстана несколько сотен миллионов долларов, но почему эти деньги пытаются связать с Райымбеком Матраимовым - не совсем понятно? Только потому что этот Саймати перечислил 2 миллиона долларов в фонд Исмаила Матраимова, но разве это незаконно, или о чем-то говорит? - задался вопросом собеседник редакции.

Также Атазов выразил недоумение по поводу обвинения родного брата Райымбека Матраимова Руслана Матраимова в "крышевании" КПП "Достук".

- Два или три человека, лица которых закрыты, заявили, что якобы Руслан Матраимов является куратором КПП "Достук". При этом они не представили ни одного доказательства. Разве это не голословное обвинение? – добавил он.

Отметим, ранее журналисты "Азаттыка" провели расследование о многомиллионных денежных переводах из Кыргызстана за рубеж, которые они косвенно связали с семьей Матраимовых. Также они вышли на некоторых грузоперевозчиков, лица которых скрыты, и которые заявили, что один из братьев Матраимовых - Руслан, является куратором КПП "Достук" и монополизировал перевозочный бизнес.


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URL: https://www.vb.kg/378623
Теги:
грузоперевозки, суд, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, таможня, следствие, скандал, журналисты, СМИ
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