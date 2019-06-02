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В Бишкеке 19-летний водитель насмерть сбил мать и ее 4-летнего сына

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- Оксана Гут
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В Бишкеке в результате автонаезда скончались женщина и ее малолетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

ДТП произошло 1 июня, примерно в 23:30 часов. Неизвестный водитель на машине неизвестной марки, двигаясь по улице Шералиева в южном направлении, напротив жилого дома 161, совершил наезд на пешеходов.

После чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП 34 летняя К.Ы. скончалась на месте от полученных травм, а её 4-летний сын умер в больнице.

19 летний водитель З.К автомашины марки "Мерседес Бенц 210" серебристого цвета позже пришёл с повинной.

Машина водворена на штрафную стоянку.Все собранные материалы переданы СС ГУВД города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/378678
Теги:
ДТП, погибшие, Бишкек, ГУОБДД, погиб ребенок
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