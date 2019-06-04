Айт намаз в Бишкеке начнется в 7.30 утра. В центре перекроют дороги

Айт намаз в Бишкеке начнется завтра, 5 июня, в 7.30 часов на Старой площади. Об этом сообщает ДУМК КР. Начало сбора в 6.00 часов. Перед молитвой представители госорганов и муфтията обратятся к мусульманам с поздравительной речью.

После проповедь прочитает муфтий КР Максатбек Токтомушев.

Как ранее сообщили в пресс-службе УОБДД столицы, с утра и до окончания мероприятия будут перекрыты следующие улицы: от Абдрахманова по проспекту Чуй до улицы Тоголок Молдо и от Абдрахманова по Фрунзе до улицы Тоголок Молдо.

В этом году праздничный намаз во всех городах и селах страны, кроме столицы, будет совершаться исключительно в мечетях.

Для справки:

Дата празднования Орозо Айт устанавливается по лунному мусульманскому календарю. В этот раз она выпала на 5 июня. Этот день по трудовому законодательству КР считается выходным.