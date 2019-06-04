На Орто-Сайском рынке не обнаружено ни одного факта стихийной торговли

Ежедневно вокруг рынка "Орто-Сай" проводится работа по цивилизованной организации торговли по улицам Юнусалиева, Суеркулова и Безымянной, сообщает пресс-служба мэрии.

Работу проводят сотрудники Октябрьского акимиата совместно с муниципальными территориальными управлениями района. Благодаря постоянным рейдам удалось навести порядок на рынке.

По итогам проведенной работы в течение 20 дней не было допущено ни одного факта осуществления стихийной торговли.

Рейды будут постоянными. Безопасность прежде всего.

Мэрия столицы убедительно просит граждан соблюдать правила торговли и размещения рекламы на территории города Бишкек. Пожалуйста! Не покупайте продукты питания с земли, это опасно для здоровья.