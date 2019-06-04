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На Орто-Сайском рынке не обнаружено ни одного факта стихийной торговли

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- ВБ
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Ежедневно вокруг рынка "Орто-Сай" проводится работа по цивилизованной организации торговли по улицам Юнусалиева, Суеркулова и Безымянной, сообщает пресс-служба мэрии.

Работу проводят сотрудники Октябрьского акимиата совместно с муниципальными территориальными управлениями района. Благодаря постоянным рейдам удалось навести порядок на рынке.

По итогам проведенной работы в течение 20 дней не было допущено ни одного факта осуществления стихийной торговли.

Рейды будут постоянными. Безопасность прежде всего.

Мэрия столицы убедительно просит граждан соблюдать правила торговли и размещения рекламы на территории города Бишкек. Пожалуйста! Не покупайте продукты питания с земли, это опасно для здоровья.


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URL: https://www.vb.kg/378843
Теги:
Бишкек, безопасность, торговля, мэрия
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Комментарии
Ольга
04.06.2019, 14:29

Не знаю в какое время проводятся рейды, но я там живу рядом и регулярно вечером по Донецкой стоят лоточники с вещами и продуктами. +внутри базара с Жукеева-Пудовкина по центру ряд с фруктами и овощами. Причем, их явно предупреждают о рейде потому что с утра их нет, а после обеда опять начинают взгромождать свои палеты по центру прохода.

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